«Упрощенные» летние кафе заработают в Петербурге с 29 июня. Для их посетителей откроют туалеты при стационарных заведениях, алкоголь — под вопросом

О том, как получить разрешение и какие правила придется соблюдать, чиновники рассказали еще накануне. Вместо заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта предпринимателям будет выдаваться разрешение на использование городского земельного участка. При этом разработка проекта благоустройства не потребуется. Поставить столики и столы перед входом в ресторан можно будет с 29 июня по 15 октября. Для этого надо подать заявку на сайте комитета имущественных отношений. Платить городу будет не нужно.

Столики и стулья можно будет выставлять с 8 утра до полуночи — на ночь их необходимо убрать. Для прохода пешеходов и проезда уборочной техники надо будет оставить 1,5 м тротуара. Также нельзя нарушать права собственников соседних зданий. Еще одно условие — внешний вид и цвет мебели должны быть выполнены в стилистике окружающей архитектуры, а площадь занимаемого участка не должна превышать площадь самого ресторана.



Чтобы летние кафе наверняка заработали, правительству города осталось внести изменение в постановление 121, которое регулирует жизнь города в режиме повышенной готовности. Сейчас оно запрещает работу заведений общепита, кроме как на доставку и на вынос.



Но пока под вопросом остается продажа алкоголя в «упрощенных» летних кафе. На вопрос «Фонтанки» о том, можно ли будет подавать посетителям спиртное, вице-губернатор Евгений Елин ответил, что бизнес должен действовать «в соответствии с законом». Согласно федеральному закону об обороте этилового спирта, «розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания осуществляется только в объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей (далее — объект общественного питания)». В нестационарных торговых объектах, которыми являются обычные летние кафе, возможна реализация спиртного крепостью не более 16,5 градусов.

