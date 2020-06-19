«Фонтанка» все же выяснила, кому фактически принадлежит Rolls-Royce, с которого накануне глава Центрального отдела ГИБДД содрал чрезмерную тонировку. Иначе было бы несправедливо по отношению к крокодиловому автомобилю дочери миллиардера Геннадия Петрова, которая недавно и притом публично пострадала по тому же поводу. А то, что у узнаваемого ньюсмейкера 18 июня случился день рождения, в этом месте «Фонтанка» точно не виновата.

По информации нашего издания, биография черного Rolls-Royce, о котором сообщало наше издание в связи с утерей им излишней тонировки во время рейда ГИБДД, классическая: он рожден в Англии, в 2004 году и белым, но затем, уже в Петербурге, перекрасился в черный. Когда 18 июня его остановили (что прежде случалось с ним крайне редко) на углу Литейного проспекта и Захарьевской улицы, о чем умышленно написала «Фонтанка», за рулем находился петербуржец по имени Ян. Несмотря на его современный внешний вид, подтверждение чему читатель может найти на фото в прошлой новости, он – водитель.



Юридическим владельцем является другой петербуржец – Колесов. А вот он, в свою очередь, — генеральный директор прочной компании «Выборг-Терминал», основным учредителем которой и является известный бизнесмен Гиа Гвичиа. У последнего достаточно интересов и активов, в прошлом же он запомнился тем, что был владельцем бренда и пивного предприятия «Степан Разин». Понятно, что у Гиа Гвичиа есть и еще средства передвижения — например, черный Майбах.

Как подсказали нашему журналисту в Управлении ГИБДД, «город у нас небольшой, бывалые сотрудники знают, кто на самом деле ездит на Роллс-Ройсах, тем более, когда это касается Гиа». В свою очередь, редакция обязана подчеркнуть, что, по нашим данным, Гиа Гвичиа исторически известен тем, что со всеми умеет дружить, а обходить острые углы – его конек. Поэтому в данной истории есть какая-то эпохальная печаль – если Гиа не стал набирать многие номера из своей бесконечной телефонной книги, значит, это было контрпродуктивно. Кстати, о нюансах со звонками другу «Фонтанка» тоже упоминала.

