По информации «Фонтанки», на днях Управление собственной безопасности полицейского главка доложило начальнику ГУ МВД Роману Плугину о своих результатах негласной работы по рейду ГИБДД в отношении водителей, нарушающих правила так называемой светопропускаемости стекол автомашин.

20 мая на очередной видеоконференции с подчиненными генерал Плугин неожиданно для всех указал начальнику ГИБДД генералу Семенову провести масштабный рейд по выявлению автомашин с чрезмерной тонировкой. Как журналисту нашего издания сообщали присутствующие на совещании, речь Романа Плугина была непривычно эмоциональной. Руководитель употреблял обороты: «в дым тонированные», «лобовые наглухо», «все знают, что за неисполнение требования — вплоть до ареста». Заметим, что тогда некоторые начальники управлений пожимали плечами, предполагая, что, похоже, служебной машине генерал-лейтенанта какая-то наглухо тонированная не уступила место на дороге. Сегодня «Фонтанка» предполагает, что, похоже, генерал-лейтенант скрывал актерские данные.



По данным «Фонтанки», одновременно руководитель ГУ МВД предложил начальнику Управления собственной безопасности Васильеву (приехал вместе с ним в Петербург) проследить за сотрудниками дорожной полиции. Особенно в части того, на каких петербуржцев будут составлять протоколы, а какие машины отпустят после короткого диалога.



Заметим, что часть третья статьи 12.5 Административного кодекса (незаконная тонировка) предусматривает вегетарианский штраф в 500 рублей. Все же опасный нюанс заключается в другом. Если водитель обещает снять тонировку позже, то инспектор может выдать ему требование, в котором нарушитель расписывается. И если через пару недель его вновь остановят с той же тонировкой, то полицейский может уже составить на него протокол по статье 19.3 — неповиновение законному распоряжению. И за это уже в суде можно схлопотать до 15 суток.



Как «Фонтанке» стало известно, УСБ предоставило сводки скрытого наблюдения за экипажами ГИБДД. В частности, 28 мая при съезде с Литейного моста на Пироговскую набережную ими зафиксирован сотрудник четвертого отдельного батальона. Лейтенант остановил «Мерседес» с нарушением тонировки и после короткого разговора с водителем отпустил.

29 мая на Крестовском проспекте оперативники наблюдали за экипажами пятого отдельного батальона. Здесь старший лейтенант так же обошелся с шестью мерседесами. Хотя ради справедливости скажем, что они отпустили еще и пару БМВ. Одно — с модными номерами 001, другое — с правильной моделью Х6. 30 мая экипаж того же пятого отдельного батальона встал на АЗС рядом с аналогичным нарушителем на «Порше Кайен», но ничего не заметил.

