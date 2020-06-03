ГИБДД в Петербурге пропускает мерседесы после «звонков другу». Тонировочный поход оказался бесплатным сыромВидео
Собственная безопасность главка тоже отчиталась по рейду ГИБДД по нарушителям тонировки. «Фонтанка» узнала, что грозит попавшимся сотрудникам ДПС.
По информации «Фонтанки», на днях Управление собственной безопасности полицейского главка доложило начальнику ГУ МВД Роману Плугину о своих результатах негласной работы по рейду ГИБДД в отношении водителей, нарушающих правила так называемой светопропускаемости стекол автомашин.
20 мая на очередной видеоконференции с подчиненными генерал Плугин неожиданно для всех указал начальнику ГИБДД генералу Семенову провести масштабный рейд по выявлению автомашин с чрезмерной тонировкой. Как журналисту нашего издания сообщали присутствующие на совещании, речь Романа Плугина была непривычно эмоциональной. Руководитель употреблял обороты: «в дым тонированные», «лобовые наглухо», «все знают, что за неисполнение требования — вплоть до ареста». Заметим, что тогда некоторые начальники управлений пожимали плечами, предполагая, что, похоже, служебной машине генерал-лейтенанта какая-то наглухо тонированная не уступила место на дороге. Сегодня «Фонтанка» предполагает, что, похоже, генерал-лейтенант скрывал актерские данные.
По данным «Фонтанки», одновременно руководитель ГУ МВД предложил начальнику Управления собственной безопасности Васильеву (приехал вместе с ним в Петербург) проследить за сотрудниками дорожной полиции. Особенно в части того, на каких петербуржцев будут составлять протоколы, а какие машины отпустят после короткого диалога.
Заметим, что часть третья статьи 12.5 Административного кодекса (незаконная тонировка) предусматривает вегетарианский штраф в 500 рублей. Все же опасный нюанс заключается в другом. Если водитель обещает снять тонировку позже, то инспектор может выдать ему требование, в котором нарушитель расписывается. И если через пару недель его вновь остановят с той же тонировкой, то полицейский может уже составить на него протокол по статье 19.3 — неповиновение законному распоряжению. И за это уже в суде можно схлопотать до 15 суток.
Как «Фонтанке» стало известно, УСБ предоставило сводки скрытого наблюдения за экипажами ГИБДД.
В частности, 28 мая при съезде с Литейного моста на Пироговскую набережную ими зафиксирован сотрудник четвертого отдельного батальона. Лейтенант остановил «Мерседес» с нарушением тонировки и после короткого разговора с водителем отпустил.
29 мая на Крестовском проспекте оперативники наблюдали за экипажами пятого отдельного батальона. Здесь старший лейтенант так же обошелся с шестью мерседесами. Хотя ради справедливости скажем, что они отпустили еще и пару БМВ. Одно — с модными номерами 001, другое — с правильной моделью Х6.
30 мая экипаж того же пятого отдельного батальона встал на АЗС рядом с аналогичным нарушителем на «Порше Кайен», но ничего не заметил.
Приведенные примеры — лишь часть информации. В данном контексте наши собеседники в главке пояснили: «Плугина не стекла раздражают, а звонковая традиция. Она сложилась не сегодня, и в ГИБДД есть негласное правило — давать нарушителю право сделать один звонок другу, после которого водителя и отпускают».
Что касается оргвыводов, то журналисту нашего издания сообщили главное: увольнять никого не собираются, но сверху прозвучал месседж — «в ППСП». То есть сотрудникам ДПС грозит перевод в патрульно-постовую службу полиции.
Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»