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19.06.2020 08:43
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В центре Петербурга глава районного ОГИБДД растонировал «Роллс-Ройс»

Нарушителя на редком и очень дорогом автомобиле остановили сотрудники ГИБДД во время рейда в центре Санкт-Петербурга.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

Как сообщает «Дорожный инспектор», 18 июня на пересечении Литейного проспекта и Захарьевской улицы инспекторы отдела ГИБДД по Центральному району заметили Rolls-Royce с затонированными стёклами. Оказалось, что тонировка на 13% сильнее разрешённой. По указанию начальника отдела водитель снял тонировку.

Автомобилист оштрафован по статье 12.5, часть 3.1, КоАП РФ. Санкция вряд ли ударит по его карману, но без тонировки машина выглядит ничуть не хуже, а безопасность передвижения повышается.

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Комментарии (12)

***_555
Героя России этому смельчаку! И квартиру в столице.
GOST
Насколько я помню из техрегламента ГИБДД ,только сотрудник ТехНадзора ГИБДД имеет права производить технические замеры на автомобилях и выносить постановление.. почему бы тогда не проверить содержания окиси углерода в отработавших газах двигателя РР :) беспредел порождает коррупцию.
prosto_5e4ce2877d5fb
Вместо траты на плёнку лучше бы обувь себе нормальную приобрёл. В кедах при +30 мослы преют.
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