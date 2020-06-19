В центре Петербурга глава районного ОГИБДД растонировал «Роллс-Ройс»
Нарушителя на редком и очень дорогом автомобиле остановили сотрудники ГИБДД во время рейда в центре Санкт-Петербурга.
Как сообщает «Дорожный инспектор», 18 июня на пересечении Литейного проспекта и Захарьевской улицы инспекторы отдела ГИБДД по Центральному району заметили Rolls-Royce с затонированными стёклами. Оказалось, что тонировка на 13% сильнее разрешённой. По указанию начальника отдела водитель снял тонировку.
Автомобилист оштрафован по статье 12.5, часть 3.1, КоАП РФ. Санкция вряд ли ударит по его карману, но без тонировки машина выглядит ничуть не хуже, а безопасность передвижения повышается.