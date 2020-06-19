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19.06.2020 13:26
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На Петроградской дамочка с пистолетом изрешетила окно «Тойоты». Владелицу кроссовера удалось разжалобить

Петроградский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело о хулиганстве в отношении Елены Висливской. Решение вынесено 19 июня.

В ходе процесса установлено, что Висливская в час ночи 22 марта появилась на Большой Посадской улице с пневматическим пистолетом. Дамочка начала пальбу, выпустила 9 путь, часть из которых угодили в припаркованную Toyota RAV4. Владелице автомобиля пришлось заменить правое заднее стекло, стоимость его составила 6050 рублей.

«В судебном заседании потерпевшей С. заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Висливской в связи с состоявшимся примирением сторон, пояснив, что претензий не имеет, подсудимая загладила причиненный вред в полном объеме», — рассказали в объединённой пресс-службе судов.

Суд прекратил уголовное дело в отношении любительницы пострелять.

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Комментарии (1)

закоренелый ленинградец
выпустила 9 путь,... после числа следует ставить дефис и Й( 9-й путь).
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