На Петроградской дамочка с пистолетом изрешетила окно «Тойоты». Владелицу кроссовера удалось разжалобить

Петроградский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело о хулиганстве в отношении Елены Висливской. Решение вынесено 19 июня.

В ходе процесса установлено, что Висливская в час ночи 22 марта появилась на Большой Посадской улице с пневматическим пистолетом. Дамочка начала пальбу, выпустила 9 путь, часть из которых угодили в припаркованную Toyota RAV4. Владелице автомобиля пришлось заменить правое заднее стекло, стоимость его составила 6050 рублей.

«В судебном заседании потерпевшей С. заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Висливской в связи с состоявшимся примирением сторон, пояснив, что претензий не имеет, подсудимая загладила причиненный вред в полном объеме», — рассказали в объединённой пресс-службе судов.