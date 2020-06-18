ФАС проводит проверки причин роста биржевых цен на бензин

ФАС проводит проверки причин роста биржевых цен на АИ-95 и другие нефтепродукты, сообщают вечером 18 июня антимонопольщики.
ФАС России принимает меры по недопущению необоснованного роста цен на нефтепродукты https://t.co/LDmU2HD1g2— ФАС России (@rus_fas) June 18, 2020
ФАС допускает сговор на рынке бензина, виновных ждут санкции, предусмотренные антимонопольным, а возможно, и уголовным законодательством. «В связи с появившимися сообщениями в СМИ о росте биржевых цен на АИ-95 мы начали соответствующие проверки, сделали запросы на биржу. Мы не исключаем, что кому-то не пошел на пользу урок трейдеров АО «Солид — товарные рынки» и ООО «А-Ойл», в отношении которых мы возобновляем рассмотрение дела. Если сговор все-таки есть, виновных ждут санкции, предусмотренные антимонопольным, а возможно, и уголовным законодательством», — подчеркнул статс-секретарь — заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.
ФАС России уже выдала предостережения вице-президенту НО «Российского топливного союза», президенту НП «Алтайского топливного союза», президенту союза независимых участников рынка «Независимый топливный союз», президенту ООО «Фирма «ТЭС».
«ФАС России рекомендовала нефтяным компаниям обеспечить надлежащее удовлетворение спроса и нарастить объем предложений на бирже, в том числе путем перенаправления экспортных потоков на внутренний рынок, а также обеспечить регулярность и равномерность реализации нефтепродуктов на биржевых торгах. В настоящее время проводится работа по анализу действий нефтяных компаний на предмет злоупотребления доминирующим положением, сговора, некорректных и необоснованных в СМИ высказываний. При наличии признаков нарушения будут незамедлительно приняты меры антимонопольного реагирования», — отметил начальник Управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России Армен Ханян.
ФАС рекомендовала нефтяным компаниям обеспечить надлежащее удовлетворение спроса и нарастить объем предложений на бирже.