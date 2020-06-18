Башкетова: Юнармия легкомысленно нарушила закон, выведя детей на Дворцовую

Командиры Юнармии, которые сами по себе приняли решение об участии детей в параде Победы на Дворцовой площади, поступили легкомысленно и нарушили закон города, заявила глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова

«Руководство детской патриотической организации, которая расположена у нас здесь на территории города, нарушило закон Санкт-Петербурга. У нас ограничены массовые мероприятия. Парад — это исключение в силу 75-летия Победы и в соответствии с указом президента. Но эпидемиологическая ситуация в каждом субъекте своя. И крайне легкомысленно было поступать таким образом, как поступило руководство. Потому ни правительство города, ни Управление Роспотребнадзора не имели информации об участии детей в параде», — сказала она 18 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».