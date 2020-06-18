Башкетова: Юнармия легкомысленно нарушила закон, выведя детей на Дворцовую
Командиры Юнармии, которые сами по себе приняли решение об участии детей в параде Победы на Дворцовой площади, поступили легкомысленно и нарушили закон города, заявила глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова
«Руководство детской патриотической организации, которая расположена у нас здесь на территории города, нарушило закон Санкт-Петербурга. У нас ограничены массовые мероприятия. Парад — это исключение в силу 75-летия Победы и в соответствии с указом президента. Но эпидемиологическая ситуация в каждом субъекте своя. И крайне легкомысленно было поступать таким образом, как поступило руководство. Потому ни правительство города, ни Управление Роспотребнадзора не имели информации об участии детей в параде», — сказала она 18 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».
По словам Башкетовой, если бы в ведомстве владели информацией и решение Юнармии не было самостоятельным, то Роспотребнадзор выдал бы предписание и потребовал незамедлительной обсервации участников Юнармии, с обязательным медицинским освидетельствованием. Она назвала решение легкомыслием.
«Руководители организации должны нести полную ответственность за то, что они делают. Безусловно, мы проведем обследование детей. Но я не могу дать гарантии. Я очень надеюсь, все пройдет гладко. Я очень надеюсь, что нам не придется отстранять детей от мероприятия из-за того, что они будут носителями или больны коронавирусной инфекцией.