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18.06.2020 19:13
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Башкетова: Юнармия легкомысленно нарушила закон, выведя детей на Дворцовую

Командиры Юнармии, которые сами по себе приняли решение об участии детей в параде Победы на Дворцовой площади, поступили легкомысленно и нарушили закон города, заявила глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова

«Руководство детской патриотической организации, которая расположена у нас здесь на территории города, нарушило закон Санкт-Петербурга. У нас ограничены массовые мероприятия. Парад — это исключение в силу 75-летия Победы и в соответствии с указом президента. Но эпидемиологическая ситуация в каждом субъекте своя. И крайне легкомысленно было поступать таким образом, как поступило руководство. Потому ни правительство города, ни Управление Роспотребнадзора не имели информации об участии детей в параде», — сказала она 18 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».

По словам Башкетовой, если бы в ведомстве владели информацией и решение Юнармии не было самостоятельным, то Роспотребнадзор выдал бы предписание и потребовал незамедлительной обсервации участников Юнармии, с обязательным медицинским освидетельствованием. Она назвала решение легкомыслием.

«Руководители организации должны нести полную ответственность за то, что они делают. Безусловно, мы проведем обследование детей. Но я не могу дать гарантии. Я очень надеюсь, все пройдет гладко. Я очень надеюсь, что нам не придется отстранять детей от мероприятия из-за того, что они будут носителями или больны коронавирусной инфекцией.

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Комментарии (13)

Маэстро
Когда уже Роспотребнасёр разгонят?
Djnyana
Тут же.., всё просто, Господа, когда Нахимов Суворову лишь скажет - "мы - рядом", так тому и быть.., млин.. ведёт меня корабль..)
Djnyana
Друзья! И Недруги!) Поступайте так, как Вас учили! Согласно.. - Уставу! Другого Закона у нас - нет, затем - обед..)
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