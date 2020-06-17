Генпрокурор заявил, что в России на 70% выросло число откатов. Взяток тоже стали брать больше

О росте коррупционных преступлений, который наблюдается второй год подряд, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов. Как пишет РБК 17 июня, об этом глава надзорного ведомства рассказал на заседании Совета Федерации.



По словам генпрокурора, число преступлений, совершенных организованными преступными группами, выросло на 17%, связанных с откатами в сфере госзакупок — на 74%, а фактов взяточничества стало больше на 11%.



Краснов рассказал, что изъятие у чиновников неподтвержденного доходами имущества за два года выросло на 70%. Если в 2018 году сумма составляла 311 млн рублей, то в 2019 году — 20 млрд рублей.

