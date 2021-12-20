Эксперты подсчитали общую сумму взяток при госзакупках в России. Это треть бюджета страны

Авторы исследований опросили 1,2 тыс. представителей компаний, вовлеченных в конкурсные процедуры, из разных регионов страны и ручаются за их осведомленность. 53% участников исследования представляли микропредприятия, 34% — малый бизнес, 6% — средний и около 7% — крупный. Им задавали как прямые вопросы о коррупции, так и косвенные. По мнению исследователей, это позволило восстановить приближенную к реальности картину.

В ходе борьбы за госконтракты компании дают взятки на общую сумму 6,6 трлн рублей в год, что эквивалентно трети бюджета России, выяснили эксперты Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ. Результаты их исследования 20 декабря публикует РБК.

На основе этих данных ученые пришли к выводу, что в среднем откат составляет почти пятую часть от суммы контракта. Всего на госзакупки в 2020 году в рамках 44-ФЗ (регулирует закупки госорганов) и 223-ФЗ (регулирует закупки госкомпаний) заказчики потратили 29,1 трлн рублей. Экстраполировав процентное значение среднего размера взятки на все множество госзакупок, исследователи оценили рынок коррупционных выплат в 6,56 трлн рублей. Это соответствует примерно 6,2% ВВП России за 2020 год, или 35,3% от доходной части бюджета страны.



83% опрошенных заявили, что осуждают коррупцию. К использованию неправомерных способов борьбы их толкает слишком высокая конкуренция на рынке госзаказа, отмечается в докладе. 37% респондентов признались, что используют сговор — вертикальный (между заказчиком и поставщиком) или горизонтальный (между компаниями — участниками торгов).



«В текущих условиях поставщику выгоднее вступать в сговор, чем работать над уникальностью или инновационностью товаров, работ или услуг», — цитирует издание авторов исследования.

