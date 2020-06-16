Суд отменил первый в Петербурге штраф за нарушение коронавирусных ограничений

Первое в Петербурге наказание за нарушение городских запретов в период пандемии, как и предсказывала «Фонтанка», отменено. Санкт-Петербургский городской суд отменил решение Ленинского районного суда о назначении штрафа Алексею Полищуку, который вышел поиграть с детьми в футбол на спортивной площадке.



Горожанин был оштрафован Ленинским районным судом на 15 тысяч рублей по статье 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Но запрет на посещение детских, спортивных площадок, храмов, парков и скверов имеет городской статус, и, как уточняли в Смольном, к таким нарушителям должна применяться статья 20.6.1 КоАП — «Невыполнение правил поведения в режиме повышенной готовности». Но полиция по ней выписать штраф не имела право. Как ранее рассказал в интервью «Фонтанке» мужчина, полицейские после задержания думали над статьёй, «очень долго извинялись», а потом выписали протокол и отпустили.

