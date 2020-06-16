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16.06.2020 20:00
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Суд отменил первый в Петербурге штраф за нарушение коронавирусных ограничений

Первое в Петербурге наказание за нарушение городских запретов в период пандемии, как и предсказывала «Фонтанка», отменено. Санкт-Петербургский городской суд отменил решение Ленинского районного суда о назначении штрафа Алексею Полищуку, который вышел поиграть с детьми в футбол на спортивной площадке.

Горожанин был оштрафован Ленинским районным судом на 15 тысяч рублей по статье 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Но запрет на посещение детских, спортивных площадок, храмов, парков и скверов имеет городской статус, и, как уточняли в Смольном, к таким нарушителям должна применяться статья 20.6.1 КоАП — «Невыполнение правил поведения в режиме повышенной готовности». Но полиция по ней выписать штраф не имела право. Как ранее рассказал в интервью «Фонтанке» мужчина, полицейские после задержания думали над статьёй, «очень долго извинялись», а потом выписали протокол и отпустили.

Та же судья, Юлия Русанова, 16 июня отменила ещё одно аналогичное решение по той же статье Кодекса административных правонарушений, следует из данных на сайте Санкт-Петербургского городского суда.

Напомним, ранее стало известно о пяти отменённых штрафах по 6.3 КоАП РФ за посещение парков. Постановление судов обжаловали с упором на то, что действия граждан были необоснованно квалифицированы полицией и в последующем районными судами Санкт-Петербурга.

Сумма штрафов, выписанных россиянам за нарушение режима самоизоляции в период пандемии коронавируса с 1 апреля по 8 июня, по подсчётам юриста «Апологии протеста» Анны Бочило, достигла 1 млрд рублей.

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Комментарии (4)

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Пускай тогда тетю Валю оштрафуют и губернатора еще заодно
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Почти на 10 миллионный город это приравнивается к подвигу? Получается Законов в Питере никто и не знает...
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