Суд Петербурга отменил пять штрафов за посещение парков

Санкт-Петербургский городской суд 9 июня отменил постановление Петроградского районного суда, который ранее назначил штраф в 8000 рублей Алине Кадомцевой за пребывание 9 апреля в Приморском парке Победы. Об этом сообщил 9 июня адвокат Александр Передрук.

«Напомню, положения пункта 2.1.12 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 г. № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» до сих пор запрещают посещение гражданами определённых парков, садов, скверов. Мы обжаловали постановление суда, обратив внимание на то, что действия Кадомцевой были необоснованно квалифицированы полицией и в последующем Петроградским районным судом Санкт-Петербурга по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ», — рассказал Передрук.