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09.06.2020 18:38
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Суд Петербурга отменил пять штрафов за посещение парков

Санкт-Петербургский городской суд 9 июня отменил постановление Петроградского районного суда, который ранее назначил штраф в 8000 рублей Алине Кадомцевой за пребывание 9 апреля в Приморском парке Победы. Об этом сообщил 9 июня адвокат Александр Передрук.

«Напомню, положения пункта 2.1.12 Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 г. № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» до сих пор запрещают посещение гражданами определённых парков, садов, скверов. Мы обжаловали постановление суда, обратив внимание на то, что действия Кадомцевой были необоснованно квалифицированы полицией и в последующем Петроградским районным судом Санкт-Петербурга по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ», — рассказал Передрук.

После подачи жалобы, отмечает адвокат, Верховный суд РФ согласился с тем, что недопустимо квалифицировать нарушения региональных запретов по статье 6.3 КоАП РФ.

На новое рассмотрение, по данным Санкт-Петербургского городского суда, 9 июня судья Анна Исаева отправила ещё четыре аналогичных дела.

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Комментарии (2)

NN14
Это вынужденная лояльная мера в преддверии голосования..., к сожалению
Mozg
Не ужели беззаконие когда-нибудь закончится в России?
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