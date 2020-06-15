Шестнадцать бизнесменов — директора ресторанов, гостиниц, магазинов, бутиков, образовательных учреждений — рассказали шестнадцать историй борьбы с коронавирусной стихией. Прямо во время видеоконференции участников проекта «Покупай у своих» владельцы и главы компаний договаривались о совместных проектах, делились секретами по поиску нужных людей и лайфхаками по борьбе с арендодателями, радуясь за коллег, которых коронавирус не убил, а сделал сильнее.

«Покупай у своих» — проект «Фонтанки», который был запущен в считанные дни после начала вынужденного простоя подавляющего большинства предприятий городского малого бизнеса. На карте города появились сперва несколько, а затем десятки и сотни предприятий, которые искали возможность выжить и остаться полезными горожанам в рамках законодательных ограничений. К сегодняшнему дню в проекте участвует более 2000 точек общепита, магазинов и сервисов, которые остались верными своим клиентам в самые тяжелые времена.

Несмотря на то, что компания всегда работала только с крупными партнерами, руководство приняло решение выйти на частного клиента и освоить новое направление — премиальная гастрономия. Время самоизоляции было потрачено на разработку проекта. И сейчас Виктория считает, что все получилось: «Из этого кризиса мы выйдем уже не с двумя, а с тремя бизнесами! Ни один из двух мы не закрываем, а плюс открываем третий. Посмотрим, что дальше будет, но планы большие».

— Изменилось кардинально все. У меня два основных направления: кейтеринг с четырнадцатилетним стажем и мебельные салоны. Они все встали в один день, — вспоминает владелец премиальной гастрономии «ПРОСТО ВКУСНО» и совладелец кейтеринговой компании Fusion Service Group Виктория Прутяну .

Как и положено стихии, налетела она в один момент. Вот еще буквально в начале марта мы следили за новостями из Италии, как уже в России объявляют начало нерабочей недели, затянувшейся для многих до сегодняшнего дня. Приспосабливаться пришлось так же мгновенно.

Сотрудники заведения «Кофейная роща» с пользой потратили время ожидания окончания ограничений. Учредители кафе, будучи психологами по образованию, понимали, что персонал, лишившийся обещанной премиальной системы и находящийся в постоянном страхе потери работы, сейчас как никогда нуждается в положительных эмоциях. Поэтому администратор кафе организовала внутренний конкурс бариста онлайн. В течение трех недель работники кафе выполняли задания и в результате повысили качество приготовления напитков, придумали авторские десерты и обновили летнее меню.

— Мне пришлось пытаться зарабатывать в условиях, к которым я был не готов, — делится владелец и управляющий кафе Entry Coffeeshop&Wine Иван Бендич . В конце марта, когда работа ресторанов и кафе стала возможной только навынос или через службы доставки, выручка заведения упала почти в четыре раза. Пришлось отправить персонал в отпуск за свой счет. «Я все фактически заморозил, чтобы мы смогли выжить», — сообщил Иван Бендич. Сейчас Entry Coffeeshop&Wine ждет отмашки властей, чтобы начать принимать посетителей.

Хотя сейчас начинают говорит о возобновлении мероприятий — например, парад Победы все же состоится, хоть и не 9 мая, а 24 июня, этого недостаточно, чтобы покрыть расходы на аренду. Поэтому «Декор-ателье» пришлось перевезти производство за город и за месяц выстроить там цех. Так как компании удалось сохранить хорошо оснащенное производство и специалистов, привыкших к разным задачам, решено было применить их в новых условиях. Так, еще задолго до начала эпидемии «Декор-ателье» начало делать небольшие вещицы для интерьера из остатков экологичных материалов, а недавно началась продажа нового продукта — кошачьи домики и лазалки — «КотоСоты».

Этим летом компания готовилась запустить огромный проект для кофеен, ресторанов и баров, предложив им целые серии светильников, мебели и декора. В конце марта все резко изменилось. «Бизнес схлопнулся от слова "совсем", и на сколько по времени — непонятно», — рассказывает Наталья.

«Понятно, что нас откроют последними», — уверена Наталья Корчагина, генеральный директор «Декор-ателье» . До кризиса компания считалась одной из крупнейших в своей отрасли и участвовала в оформлении таких масштабных проектов, как «Алые паруса», парады на Дворцовой площади, фан-зона ФИФА во время чемпионата мира по футболу.

— Мы взбодрили ребят, взбодрили тех, кто к нам приходит, и очень надеемся на то, что скоро вся эта канитель закончится. И искренне всем советую свои команды не только материально поддерживать, но и вдохновлять, — поделилась своим рецептом совладелица «Кофейной рощи» Дарья Иляшевская .

«Надо было переводить ассортимент в те сегменты рынка, которые точно будут работать в ближайшие месяцы. А вариантов два: или аптеки или продуктовая розница, — рассказал Никита Гончаров. — Мы вспомнили, что у нас есть замечательные сервисы доставки продуктов. Это было первое, что пришло в голову».

«Наверное, все после этой тряски станут гибче, быстрее или вымрут», — прогнозирует менеджер спецпроектов «Банды умников» Никита Гончаров . Петербургскому издательству , которое выпускает обучающие настольные игры и тетради, пришлось срочно искать новые каналы сбыта — после начала ограничений фирма рисковала не сделать 80% запланированных отгрузок.

Раньше «Декор-ателье» работало исключительно в формате B2B, поэтому поначалу, переключившись на работу с частными клиентами, было трудно разобраться в рекламных стратегиях. Но сейчас «КотоСоты» уже пользуются спросом, а компании не пришлось сокращать и отправлять в отпуск персонал. «Мы выстоим, уверена. И шоу-бизнес вернется, и «КотоСоты» останутся», — уверена генеральный директор компании.

Все переговоры велись преимущественно после 10 часов вечера. «У сервисов был дикий перегруз, все продуктовые сети активно расширяли складскую логистику, а тут еще какие-то инициативные парни типа нас им пишут и что-то хотят. Они понимали, что это релевантный запрос в данном случае, они очень быстро реагировали, и, наверное, только за счет этого у нас что-то получилось», — рассказывает Никита Гончаров.

С директором по маркетингу сервиса доставки «Самокат», контакты которого совершенно случайно нашлись в чате международной студенческой организации, «Банда умников» связалась тем же вечером. На следующий день уже шли переговоры об ассортименте. Закупщик «Яндекс.Лавки», на которого издательство вышло, прошерстив старые записи сообщества сервиса в "Фейсбуке", отозвался еще через день.

План действий родился буквально на ходу. «Банда умников» выбрала те сервисы, у которых есть свои склады, и срочно приступила к поиску контактов лиц, принимающих решения. «Если бы мы отправляли коммерческие предложения на почту «info@название компании.ру», мусорное ведро для спама, никакой реакции не было бы точно», — уверен Никита Гончаров.

Через 3-4 дня машина с играми и тетрадями уже ехала в Москву на тестовые склады «Яндекс.Лавки». «Что мы из этого извлекли? Нужные контакты могут быть в самых неожиданных местах, правило пяти рукопожатий в данном случае сработало. Только рукопожатие в одном случае было одно, а в другом десять, но это не важно, оно работает», — улыбается Никита.

Предчувствуя, что скоро основной костяк аудитории издательства не сможет позволить себе купить настольную игру за 1000 рублей, дальновидная «Банда умников» продолжает адаптацию к ситуации и сейчас занимается разработкой игр стоимостью в пределах 300-350 рублей.

Активная позиция

Компания «Велодрайв» за 15 лет работы большего шока не испытывала никогда, вспоминает гендиректор Кирилл Остапенко:

— После бесснежной зимы более 25 млн единиц товаров зимнего ассортимента остались нераспроданными. Мартовские продажи велосипедов шли успешно, планы были грандиозными. Когда запретили работу торговым комплексам, в которых находится большинство магазинов «Велодрайв», мы начали обдумывать подготовку к закрытию всей торговой сети. Но случилось чудо — после того, как компания переориентировалась на торговлю в интернете, начался рост продаж. С середины апреля покупатели начали возвращаться, причем в таком количестве, что до сих пор решаются вопросы с доставкой. Это было наше восстановление, наше возвращение к жизни.

Все же оказалось, что продавать в интернете не так выгодно, как в оффлайн-магазинах — потребители ищут большие скидки, приобретают низкомаржинальные товары и не покупают аксессуары в том же количестве, как при очном посещении магазина.

«Велодрайв» попробовал несколько новых направлений. Хорошим спросом стали пользоваться, например, товары, связанные с активным отдыхом: резиновые лодки и батуты были нарасхват. Но сейчас возникла другая проблема — многие поставщики во время коронавируса сократили или приостановили закупки из Китая, и возник дефицит практически по всем спортивным товарным группам, особенно по велосипедам.

Продажи только в интернете компанию не устраивали, поэтому она решила наладить работу в режиме пунктов выдачи. Но и здесь обнаружились свои сложности.

— У нас в Питере никто не знает, каким образом должен работать пункт выдачи, соответственно, штрафуют, как могут, — говорит Кирилл Остапенко.

Поэтому предприниматели действуют, кто во что горазд. Например, в книжном магазине «Фаренгейт 451» был организован настолько необычный способ передачи товара покупателю, что некоторые люди приходили просто посмотреть на это действо. Весь интернет обошла фотография, как владелец магазина Платон Романов в маске и перчатках передает покупателям книги с помощью лопаты через окно. «Закрыться полностью и уйти на самоизоляцию для нас было бы смерти подобно», — объяснил он.

Назло врагам

К слову, не весь бизнес оказался законопослушным и прекратил работу в соответствии с ограничениями. Тимур Федосов, генеральный директор event-агентства «ЛенАрт», которое организовывает свадьбы и корпоративы, отметил, что на самом деле мероприятия проводятся, но нелегально: «Это не секрет, все мы, наверное, знаем площадки, которые работают и сейчас».

Но даже если бы «ЛенАрт» и захотел нарушать закон, чего он, кстати говоря, не хочет, работать в условиях пандемии все равно было бы невозможно. Белоснежный шатер Paradise находится в Репино на берегу Финского залива рядом с Приморским шоссе - не заметить его там просто невозможно. Тем временем нарушители карантина, которым удается прятаться от властей, переманивают клиентов, жалуется Тимур Федосов.

— Наши клиенты, вместо того чтобы перенести свои мероприятия на два, на три месяца , а то и на год вперед и не забирать у нас предоплаты, поддержав тем самым нас, ведутся на эти объявления и проводят свои мероприятия втемную, причем не на тех площадках, на которых изначально хотели, и не с тем размахом, с которым они хотели это делать, — сетует он. И все же закрыться полностью — это означало бы просто не выжить. Когда запретили проводить мероприятия на площадках, агентство начало предлагать установку шатров и техническое обеспечение праздников на частных территориях — на дачных и коттеджных участках. К счастью «ЛенАрт» многие клиенты воспользовались предложением, что помогло агентству выжить.

Без дистанции

Но если товары продавать дистанционно хоть как-то можно, то большинство услуг требуют все же взаимодействия с их получателем. Представитель компании MERitec, разработчика и установщика противоугонных систем, Анастасия Горбунова рассказала, что когда клиенты фирмы закрылись на самоизоляции, руководство придумало мобильное решение — её мастера начали ездить к клиентам и устанавливать сигнализации и мультимедиа-системы на дому.

— Поначалу звучало диковато, мы сомневались, пойдет это или нет, были предложены интересные цены и клиент пошел. — рассказывает Анастасия. — Наши установщики квалифицированы, оборудование позволяет делать это где угодно, и сотрудники поехали по Петербургу и Ленобласти. Каких-то суперприбылей это не принесло, но позволило сохранить коллектив. Мы не потеряли ни одного профессионала, ни одного установщика, люди не сидели без денег, были с работой.

В определенном выигрыше оказались те, кто и раньше использовал онлайн-технологии — у них меньше времени ушло на то, чтобы перестроиться. До коронавируса Оксана Беляева, репетитор по русскому языку и создатель онлайн-школы «ОК ЕГЭ» проводила индивидуальные занятия с детьми из обеспеченных петербургских семей. С 25 марта занятия на дому пришлось отменить, кроме того, многие родители оказались не в состоянии оплачивать дорогостоящую подготовку к экзаменам. Пришлось переводить детей на более дешевые форматы обучения, соответствующие времени.

— После того, как закрылись школы и оказалось, что еще и учителя по большому счету никак не могут помочь детям, мы стали гораздо более активно работать, — рассказывает Оксана Беляева, — в результате наша маленькая онлайн-школа, которая раньше буквально несколько курсов проводила в течение года, сейчас работает куда более активно, мы постоянно набираем группы ребят до двадцати человек. Ученики набегают буквально со всей страны . Недавно начался курс, который мы набрали всего за три часа.

Хотя цена часа очень сильно упала, репетитор считает, что ничего не потеряла, а, наоборот, приобрела за счет расширения географии и продуктов.

Единственные деньги

Важность субсидий от государства и банковских кредитов выросла пропорционально шоку от карантинных ограничений, который испытал малый бизнес. Зачастую это единственные деньги, которые самые пострадавшие от кризиса компании увидели в апреле и мае — у многих выручка просто обнулилась, а платить хотя бы зарплаты чем-то было надо.

Генеральный директор отеля AKYAN St. Petersburg Арташес Айрапетян и руководитель кафе Goneli Daily Александра Тузова рассказали, как им удалось получить деньги на поддержку бизнеса.

Первые поступления по кредиту на заработную плату в размере 12 130 руб. на каждого сотрудника уже зачислены на счет кафе Goneli Daily.

— У нас сотрудники оформлены в штат официально. — сообщила предприниматель. — Так что никаких проблем: заполнили заявление онлайн и получили выплату. На следующий месяц мы также подались, я думаю, что все будет выплачено в полном размере.

Полученных денег кафе Goneli Daily хватает только на зарплату, да их и нельзя больше ни на что другое тратить. Сейчас организация собирается оформлять льготный кредит в банке ВТБ по госпрограмме под 2% годовых. Если через год Goneli Daily сохранит 90% персонала, деньги можно будет не возвращать — их банку возместит государство. По такому кредиту все учредители компании должны выступать поручителем, и сейчас Goneli Daily решает совместно с банком организационные вопросы.

По новой госпрограмме льготного кредитования на восстановление деятельности с 1 июня, например, ВТБ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области оформил уже 239 кредитов на 1,1 млрд рублей. Генеральный директор отеля AKYAN St. Petersburg Арташес Айрапетян подписал соглашение с банком одним из первых.

Несмотря на то, что сейчас отель работает с 12-процентной загрузкой, количество заказов питания в номер выросло — сейчас ресторан загружен так, будто гостиница заполнена на 100%, что позволяет поддерживать бизнес на плаву.

«Что касается кредита в банке ВТБ, то заявка была оформлена 27 мая, уже 1 июня договор был подписан, а уже 10 июня поступили первые деньги», — сообщил Арташес Айрапетян. До коронавируса получить кредит так быстро было невозможно, отмечают предприниматели.

— Если говорить о ситуации в целом, то любой кризис большой стимул к дальнейшему развитию, — рассуждает предприниматель, — ни правительство, ни бизнес не были готовы к этому. Но все решения принимаются по ходу, и действовать нужно незамедлительно. В данной ситуации все вопросы решались в срочном порядке, по телефону или онлайн.

Арендные отношения

Значительная часть компаний малого бизнеса помещения для своей работы арендует. Поэтому в условиях, когда работа остановилась, именно арендные платежи наравне с зарплатами стали главной головной болью владельцев предприятий.

В сложившихся условиях можно смело утверждать, что компании Success School Teachers повезло — перед самой эпидемией они уже почти были готовы арендовать помещение, но, к счастью, так и не успели договориться с арендодателями. В итоге, организация, которая преподает английский язык по всему миру и приступает к работе в 4 утра, на время коронавируса и вовсе отказалась от работы в офисе.

«Мы остались дома и, таким образом, платежи по аренде нас не затронули», — поделилась Виктория Жуйкова, основатель компании. За счет того, что ресурсы не были отвлечены на общение с арендодателями, Success School Teachers удалось расширить бизнес, появилось много студентов со всей России. Кроме того, компания планирует освоить новое, неожиданное для репетиторов направление - выращивать овощи и фрукты.

Проблему с арендой каждый предприниматель решает по-своему. «В моем случае арендодатель пошел на отсрочку аренды на 2 месяца», — делится Иван Бендич, управляющий кафе Entry Coffeeshop&Wine.

Сейчас фирма платит столько, сколько получается, но до конца года необходимо полностью погасить долги. «Это не то чтобы выгодно, но позволит сохранить работу для ребят и бизнес как таковой», — говорит Иван.

Руководитель филиала сети магазинов «Левша» в Санкт-Петербурге Андрей Ибрагимов рассказал о весьма неординарном способе снижения расходов на аренду. Фирма из Уфы, продающая товары для строительства и ремонта, появилась на петербургском рынке всего полгода назад, открыв с декабря по март три магазина.

Когда в мае средний чек сильно просел даже по сравнению с провальным апрелем, вопрос экономии стал особенно актуальным. Андрей Ибрагимов тщательно проанализировал три варианта уменьшения расходов: переговоры с собственниками, переезд со снижением аренды и совместное пользование помещением, т.е. поиск субарендатора.

«Настрой у всех арендодателей сейчас такой, что они не готовы пересматривать в принципе арендные ставки по договору. Они все равно хотят прийти в августе к 0% скидок», — сообщил Андрей Ибрагимов.

Вариант переезда оказался тоже не слишком выгодным — пришлось бы потратить около миллиона только на ремонт. Самым оптимальным оказался третий способ. В мае Андрею Ибрагимову удалось найти субарендатора в один из трех магазинов «Левша». В итоге расходы на аренду снизились на 20%.

Кроме традиционных методов «Левша» решил применить уже протестированный в другом городе антикризисный вариант. Фирма берет в аренду участок земли возле торгового центра и устанавливает морской контейнер, переделанный в торговый павильон, покрытый рекламными баннерами, привлекающими внимание пешеходов и автомобилистов.

Хотя у такого варианта и есть минусы — сложность поиска подходящего участка и маленькая торговая площадь, но плюсы существенно перевешивают - аренда из расчета на квадратный метр вдвое дешевле, да и в ремонт помещений — по сути в чужой актив — вкладываться не нужно. Появятся проблемы с арендодателем — взял свой магазин и перевез на новое место.

Владельца ресторана «Питер-Баку» Станислава По проблемы с арендодателем и вовсе сподвигли к запуску нового проекта. Предприниматель арендовал земельный участок в Шуваловском парке и готовится к открытию нового ресторана, как только будут сняты противовирусные ограничения.

Некоторые выбрали переезд. «Поздравьте нас, мы вчера открылись!» — поприветствовала участников конференции Вита Афанасьева, руководитель проекта Tykva store. Все нормы Роспотребнадзора соблюдены, защитные экраны установлены, магазин концептуальной российской моды выглядит интересно. За время пандемии Tykva store пришлось перевезти два магазина.

«Мы не стали идти на долгие мучительные переговоры, сразу поняли, что с нами не хотят общаться, сказали, хорошо, мы будем искать себе других партнеров», — рассказывает Вита Афанасьева. По ее словам, с середины апреля до начала мая в «Яндекс.Недвижимости» и на «Авито» размещались объявления о сдаче в аренду помещений с пометкой о том, что владельцы площадей готовы подписать договор «с учетом условий карантина». Собственник помещения, которое Tykva store сейчас сняла для производства, предоставил арендные каникулы на время запрета властями работы. Ежемесячная стоимость аренды по договору зависит от этапов снятия ограничительных мер, определенных Роспотребнадзором. На первом этапе, который начался 8 июня, магазин оплачивает 50% стоимости аренды, на втором этапе будет платить 75%, на третьем — 80%. Второе помещение перевезли в «Этажи», где один из основных конкурентов решил на время пандемии отдать Tykva store свое помещение.

Елена Шевчук, специально для «Фонтанки.ру»