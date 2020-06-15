Смольный разрешил работать десяти петербургским баням. Удастся ли в них попариться — пока не ясно

Петербургские бани, которым Смольный разрешил возобновить работу с 15 июня, фактически не заработали. Об этом «Фонтанке» рассказали в самих учреждениях. По словам администраторов, пока комплексы готовят к возобновлению деятельности и ждут от Смольного более четких указаний, что можно делать, а что нельзя.

Как пояснила «Фонтанке» начальник управления развития потребительского рынка комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Елена Подгорная, формулировка означает, что разрешено работать всем ГУПам. На сайте комитета среди подведомственных учреждений числятся: «Баня № 72» (управляет двумя комплексами на Лабораторной и Малой Карпатской улицах), «Банно-прачечный комбинат Кронштадтского района» (управляет четырьмя банями в Петергофе, Ломоносове, Кронштадте и Стрельне) и «Скат» (управляет четырьмя банями в Сестрорецке, Зеленогорске, Песочном и Авиагородке). Таким образом, право возобновить работу в общей сложности получили десять бань.

По словам Елены Подгорной, пока банные комплексы утверждают стандарты безопасности и готовятся к приему посетителей. На вопрос, когда они заработают фактически, чиновник ответила: «По мере готовности».

В самих ГУПах «Фонтанке» рассказали, что рассчитывают открыться к концу недели. К примеру, баня на Малой Карпатской улице начнет работу с 18 июня, на Лабораторной — с 19 июня, говорится на сайте «Бани № 72». Петергофское отделение «Банно-прачечного комбината Кронштадтского района» рассчитывает возобновить работу 19 июня. Как пояснила «Фонтанке» администратор, купель работать не будет, но попариться все же удастся. «Помывочная зона включает в себя и парную», — рассказала она. Не будет пока и льготных помывок — за визит придется заплатить 400–500 рублей в зависимости от дня недели. Стрельнинское отделение также рассчитывает начать прием посетителей 19 июня, но на вопрос о доступных услугах ответить затруднилос: «Завтра нам должны спустить указания, тогда мы узнаем, что будет работать», — отметила администратор. Баня в Ломоносове и вовсе начнет работать не раньше 1 августа. Причину такого позднего запуска в справочной назвать затруднились.