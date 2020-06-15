Двух чешских дипломатов высылают из России

МИД РФ сообщил о высылке из страны двух сотрудников посольства Чехии в Москве в качестве ответной меры.
«Руководствуясь принципом взаимности, а также статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, «персонами нон грата» объявлены два сотрудника Посольства Чехии в Москве. Им предписано вместе с членами семей покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 17 июня», — говорится 15 июня в заявлении российского Министерства иностранных дел.
Российская сторона подчеркивает, что такой шаг стал ответом на «провокационную акцию» чешских властей.
Чехия решилась на высылку представителей посольства России 5 июня. Имена сотрудников не сообщаются. Причина связана с сообщениями о том, что неизвестный с российским диппаспортом и ядом рицином якобы намеревался отравить троих чешских политиков, занимающих критическую позицию по отношению к России. Информацию об этом спецслужбы Чехии проверяли после сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименования площади перед российским посольством в честь Бориса Немцова.
Россия пообещала зеркально ответить на высылку дипломатов.