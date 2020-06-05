Чехия высылает двух сотрудников российского посольства после скандала с ядом

Чехия объявила персонами нон-грата двух сотрудников посольства России.

Об этом было объявлено на совместной экстренной пресс-конференции премьер-министра Андрея Бабиша и министра иностранных дел Томаша Петржичека.

«Информация и доказательства, представленные Службой информации безопасности, ясно показывают, что в результате внутренней борьбы между сотрудниками посольства Российской Федерации в Праге один из них направил информацию о запланированном нападении на чешских политиков. Помимо ненужного обременения наших служб безопасности это также вызвало осложнения в чешско-российских отношениях и нанесло ущерб доброму имени Российской Федерации в Чешской Республике», — 5 июня приводит слова Бабиша «Чешское радио». Он подчеркнул, что произошедшее неприемлемо.