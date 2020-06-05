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05.06.2020 15:19
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Чехия высылает двух сотрудников российского посольства после скандала с ядом

Чехия объявила персонами нон-грата двух сотрудников посольства России.

Об этом было объявлено на совместной экстренной пресс-конференции премьер-министра Андрея Бабиша и министра иностранных дел Томаша Петржичека.

«Информация и доказательства, представленные Службой информации безопасности, ясно показывают, что в результате внутренней борьбы между сотрудниками посольства Российской Федерации в Праге один из них направил информацию о запланированном нападении на чешских политиков. Помимо ненужного обременения наших служб безопасности это также вызвало осложнения в чешско-российских отношениях и нанесло ущерб доброму имени Российской Федерации в Чешской Республике», — 5 июня приводит слова Бабиша «Чешское радио». Он подчеркнул, что произошедшее неприемлемо.

В конце апреля стало известно о том, что в Чехию якобы приехал неизвестный с российским диппаспортом и ядом рицином, чтобы отравить нескольких местных политиков, имеющих отношение к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед российским посольством в честь Бориса Немцова.

Имена высылаемых сотрудников диппредставительства не приводятся. Доказательства шпионского скандала со стороны Чехии предоставлены не были. О сомнениях в достоверности истории о предполагаемом нападении говорил президент Милош Земан.

Как теперь сообщил министр иностранных дел Чехии, решение о высылке дипломатов было принято после тщательных раздумий. Мгновенное дипломатическое урегулирование ситуации невозможно.

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Комментарии (5)

DmitrySpb79
Мда. Попытаться отравить несколько политиков ядом... Уровень дипломатии 17 века. Если это действительно правда, то это конечно абсолютная дикость. И какое отношение к России будет во всем мире после таких случаев? То Новичок, то хакерские атаки, теперь уже до уровня крысиного яда дошли? Кому-то приятен образ обезьяны с гранатой, которую можно только бояться но не уважать? Потом еще можно удивляться почему у РФ в мире практически нет союзников...
Bakv
Дурачье. Там же Альпы недалеко и Татры. Кучи ледорубов!
вадики
При посольстве в Чехии самая большая банда лоботрясов из СВР и ГРУ от них не убудет 2 или 20 никто и не заметит
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