Чехия высылает двух сотрудников российского посольства после скандала с ядом
Чехия объявила персонами нон-грата двух сотрудников посольства России.
Об этом было объявлено на совместной экстренной пресс-конференции премьер-министра Андрея Бабиша и министра иностранных дел Томаша Петржичека.
«Информация и доказательства, представленные Службой информации безопасности, ясно показывают, что в результате внутренней борьбы между сотрудниками посольства Российской Федерации в Праге один из них направил информацию о запланированном нападении на чешских политиков. Помимо ненужного обременения наших служб безопасности это также вызвало осложнения в чешско-российских отношениях и нанесло ущерб доброму имени Российской Федерации в Чешской Республике», — 5 июня приводит слова Бабиша «Чешское радио». Он подчеркнул, что произошедшее неприемлемо.
В конце апреля стало известно о том, что в Чехию якобы приехал неизвестный с российским диппаспортом и ядом рицином, чтобы отравить нескольких местных политиков, имеющих отношение к сносу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед российским посольством в честь Бориса Немцова.
Имена высылаемых сотрудников диппредставительства не приводятся. Доказательства шпионского скандала со стороны Чехии предоставлены не были. О сомнениях в достоверности истории о предполагаемом нападении говорил президент Милош Земан.
Как теперь сообщил министр иностранных дел Чехии, решение о высылке дипломатов было принято после тщательных раздумий. Мгновенное дипломатическое урегулирование ситуации невозможно.