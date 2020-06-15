Из-за парада в центре Петербурга будут перекрывать Невский и другие улицы
В связи с проведением репетиций и парада войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Санкт-Петербурге будут введены ограничения движения.
Как сообщает 15 июня пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры, 18, 20, 23 и 24 июня в центре города будут перекрывать движение:
- 18 июня с 16:00 до 20:00, 20 июня с 9:00 до 13:00 и с 16:00 23 июня до 13:00 24 июня — по нечётной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка, по чётной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до дома 22, по Миллионной улице, Певческому проезду, набережной Зимней канавки и по Дворцовой набережной.
- 18 июня с 16:00 до 20:00, 20 июня с 9:00 до 13:00 и 24 июня с 9:00 до 13:00 — по Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта, Адмиралтейской набережной и Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда.
Запрет остановки вводится с 0:00 17 июня до 13:00 24 июня по нечётной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка, по чётной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до дома 22, по Певческому проезду и Миллионной улице.