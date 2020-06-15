Из-за парада в центре Петербурга будут перекрывать Невский и другие улицы

В связи с проведением репетиций и парада войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Санкт-Петербурге будут введены ограничения движения.

Как сообщает 15 июня пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры, 18, 20, 23 и 24 июня в центре города будут перекрывать движение: