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15.06.2020 11:15
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Из-за парада в центре Петербурга будут перекрывать Невский и другие улицы

В связи с проведением репетиций и парада войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Санкт-Петербурге будут введены ограничения движения.

Как сообщает 15 июня пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры, 18, 20, 23 и 24 июня в центре города будут перекрывать движение:

  • 18 июня с 16:00 до 20:00, 20 июня с 9:00 до 13:00 и с 16:00 23 июня до 13:00 24 июня — по нечётной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка, по чётной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до дома 22, по Миллионной улице, Певческому проезду, набережной Зимней канавки и по Дворцовой набережной.
  • 18 июня с 16:00 до 20:00, 20 июня с 9:00 до 13:00 и 24 июня с 9:00 до 13:00 — по Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта, Адмиралтейской набережной и Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда.

Запрет остановки вводится с 0:00 17 июня до 13:00 24 июня по нечётной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка, по чётной стороне набережной Мойки от Невского проспекта до дома 22, по Певческому проезду и Миллионной улице.

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Комментарии (3)

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Погонщик скрепоносцев
Пошел бы голосовать за обнуление, если бы в Конституцию записали, что нельзя перекрывать дороги общего пользования.
261738921
клоунада.

верните город к нормальной жизни, а потом парады проводите
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