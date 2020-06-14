Точка осталась запятой. Закрыт участок в 195 квадратных километров Финского залива, но пропавшая в 1944-м подлодка так и не найдена
Разведывательно-водолазная команда исследовала почти в четыре раза большую площадь Финского залива, чем планировалось изначально, но поиски субмарины М-96 не завершились. Экспедиция еще продолжится.
Команда водолазов искала подводную лодку М-96, которая пропала без вести в восточной части Финского залива в сентябре 1944 года, с 1 по 11 июня, хотя изначально, как писала «Фонтанка», старт экспедиции был назначен на середину мая. Как рассказали участники в Facebook 14 июня, помешал коронавирус - численность поисковиков пришлось сократить и отказаться от водолазной части программы. В этом сезоне проверяли версию гибели подлодки на минных полях южнее острова Большой Тютерс. За 10 дней исследовали 195 квадратных километров, хотя в планах были только 50. «Это рекордная для нашей команды площадь, закрытая за один выход. При этом работать приходилось в сложных метеоусловиях. Погода на Балтике в начале июня оказалась очень нестабильна. Прогнозы ошибались с направлением и силой ветра зачастую на противоположную сторону. Вместо полного штиля нас встречала волна более метра и шквалистый ветер, от которых приходилось спешно прятаться за острова и пережидать непогоду под берегом, порой проводя ночь на якоре», - описывают участники экспедиции.
Проверили все, за исключением двухмильной зоны вдоль эстонской границы - она закрыта для плавания. Найти последнюю в списке пропавших в территориальных водах современной России подлодку не удалось. Таким образом, точка в подводной войне все еще не поставлена.
Годом ранее команда проверяла курс М-96 от острова Лавенсари до окончания минных линий заграждения «Зееигель», севернее Большого Тютерса.
«В дальнейшем планируем вернуться и расширить район поиска М-96 на минных линиях заграждения "Зееигель" севернее острова Б. Тютерс, рассматривая версию гибели лодки между островами Гогланд и Б. Тютерс, как основную», - поделились планами участники поисков.
Подводная лодка М-96 в свой последний боевой поход вышла 7 сентября 1944 года с задачей разведки минных заграждений в Нарвском заливе. На борту было 22 члена экипажа.
Подлодку М-96 (проект «Малютка») спустили на воду 20 июля 1938 года, Балтфлоту ее передали в конце 1939-го. В начале войны лодкой командовал Александр Маринеско, с марта 1943 года капитан-лейтенант Николай Иванович Карташов.
За годы ВОВ лодка провела семь боевых походов. Трижды была в ремонте после попаданий снарядов (в Ленинграде) и посадок на мель в Финском заливе и на Ладоге.