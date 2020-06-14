Точка осталась запятой. Закрыт участок в 195 квадратных километров Финского залива, но пропавшая в 1944-м подлодка так и не найдена

Разведывательно-водолазная команда исследовала почти в четыре раза большую площадь Финского залива, чем планировалось изначально, но поиски субмарины М-96 не завершились. Экспедиция еще продолжится.



Команда водолазов искала подводную лодку М-96, которая пропала без вести в восточной части Финского залива в сентябре 1944 года, с 1 по 11 июня, хотя изначально, как писала «Фонтанка», старт экспедиции был назначен на середину мая. Как рассказали участники в Facebook 14 июня, помешал коронавирус - численность поисковиков пришлось сократить и отказаться от водолазной части программы. В этом сезоне проверяли версию гибели подлодки на минных полях южнее острова Большой Тютерс. За 10 дней исследовали 195 квадратных километров, хотя в планах были только 50. «Это рекордная для нашей команды площадь, закрытая за один выход. При этом работать приходилось в сложных метеоусловиях. Погода на Балтике в начале июня оказалась очень нестабильна. Прогнозы ошибались с направлением и силой ветра зачастую на противоположную сторону. Вместо полного штиля нас встречала волна более метра и шквалистый ветер, от которых приходилось спешно прятаться за острова и пережидать непогоду под берегом, порой проводя ночь на якоре», - описывают участники экспедиции.

