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14.06.2020 21:43
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Столкнувшиеся в Пулково самолеты убрали с полосы. «Фонтанка» показывает аварию со всех сторон

Самолеты «Уральских авиалиний» и компании S7 отбуксировали с полосы на место стоянки. Как они зацепились крыльями смотрите на фото и видео, которые оказались в распоряжении «Фонтанки».

Два пассажирских Airbus не смогли вылететь из Пулково в Калининград и Иркутск около часа дня 14 июня. Представители «Уральских авиалиний» утверждают, что авария произошла по вине экипажа S7 - их самолет стоял на месте, ожидая разрешения на взлет. Борты зацепились крыльями, судя по кадрам сперва «сибиряк» проехался по хвосту «уральца» - часть самолета отвалилась.

Фонтанка.Ру

К вечеру, как уточнили в пресс-службе Пулково, оба борта отбуксировали на стоянку, освободив полосу.

Как ранее писала «Фонтанка», пассажиры - 44 человека с рейса № 6378 Петербург — Иркутск и 84 с U6–391, улетели другими самолетами. Меньше повезло иркутянам, до места назначения им пришлось лететь с пересадкой в Новосибирске.

© Фонтанка.Ру

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