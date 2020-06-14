О проверке 14 июня сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры, занялись самолетом и в Следственном комитете. Ничего конкретного ведомства пока не сообщают, причины столкновения им, судя по всему, пока неизвестны. Отмечается, что никто не пострадал, топливо не вытекало.

Петербургская транспортная прокуратура и СК организовали проверку после сообщения о столкновении самолетов компаний S7 Airlines и «Уральские авиалинии» в городском аэропорту Пулково. Тем временем пассажиры отправились в места назначения.

Согласно данным онлайн-табло Пулково, другим бортом (Airbus A319 вместо Airbus A320) рейс № U6–391 Петербург — Калининград «Уральских авиалиний» покинул аэропорт в 15:47 по московскому времени. Об этом также свидетельствует информация сервиса Flightradar24.

В свою очередь, ожидавший вылета в 16:30 рейс № 6378 Петербург — Иркутск S7 Airlines, по данным онлайн-табло, задержался. А по факту тоже никуда не полетел, оставшись на месте «авиа-ДТП». В информационном центре авиакомпании «Фонтанке» сообщили, что «пассажиры будут вывезены через Новосибирск рейсами №№ 5006 и 5227».



Так, запланированное время вылета из Петербурга — 16:50, прилета в Новосибирск — 21:10, вылета из Новосибирска — в 22:10, прилета в Иркутск — в 00:35, все по московскому времени. По местному времени пассажиры прибудут в пункт назначения в 05:35 утра 15 июня. При этом изначально самолет должен был приземлиться в иркутском аэропорту 14 июня в 18:40, то есть в 23.40 по местному времени.

По информации сервиса Flightradar24, в 17:00 самолет поднялся в воздух и вышел на маршрут.

