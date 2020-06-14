S7 и «Уральские авиалинии» рассказали о столкновении самолетов в Пулково. Новых рейсов ждут 128 пассажиров
Российские авиаперевозчики, чьи пассажирские самолеты столкнулись в петербургском аэропорту, представили свои версии случившегося в Пулково. Комментарии их представителей поступили в редакцию «Фонтанки» 14 июня.
Самолёты «Уральских авиалиний» и S7 Airlines задели друг друга при рулении к точкам запуска на взлетно-посадочной полосе. В результате происшествия никто не пострадал. Все обстоятельства случившегося будут установлены в рамках проведенного расследования, заявили в пресс-службе S7.
В настоящее время борт осматривают технические специалисты. 44 пассажира рейса № 6378 Петербург — Иркутск ожидают вылета в здании аэровокзала, пока утверждается альтернативный способ доставить их в пункт назначения. При этом по данным онлайн-табло петербургского аэропорта, указанный рейс вылетел в 12:35, а сервис Flightradar24 свидетельствует, что самолет все еще находится в Пулково.
Свою версию произошедшего приводит и пресс-служба «Уральских авиалиний». По ее информации, во время руления самолёта S7 Airlines произошло касание его крыла и хвостовой части самолёта «Уральских авиалиний», который стоял в очереди на вылет.
«Пассажиры рейса U6–391 (всего 84 человека) доставлены в терминал. Для выполнения рейса будет предоставлено резервное воздушное судно», — добавили представители авиакомпании.
По информации онлайн-табло Пулково, другой самолет уже предоставлен, на него закончилась посадка. Новый вылет запланирован на 15:10.
По данным сервиса Flightradar24, в момент столкновения скорость «аэробусов» не превышала 60 км/ч. График ее изменения позволяет определить и более точное время касания самолетов — между 12:46 и 12:50 по московскому времени.