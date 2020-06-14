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14.06.2020 15:33
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S7 и «Уральские авиалинии» рассказали о столкновении самолетов в Пулково. Новых рейсов ждут 128 пассажиров

Российские авиаперевозчики, чьи пассажирские самолеты столкнулись в петербургском аэропорту, представили свои версии случившегося в Пулково. Комментарии их представителей поступили в редакцию «Фонтанки» 14 июня.

Самолёты «Уральских авиалиний» и S7 Airlines задели друг друга при рулении к точкам запуска на взлетно-посадочной полосе. В результате происшествия никто не пострадал. Все обстоятельства случившегося будут установлены в рамках проведенного расследования, заявили в пресс-службе S7.

Фото: https://t.me/aviaincident
Фото: https://t.me/aviaincident
Фото: https://t.me/aviaincident
Фото: https://t.me/aviaincident
Фото: https://t.me/aviaincident
Фото: https://t.me/aviaincident
Фото: https://t.me/aviaincident

В настоящее время борт осматривают технические специалисты. 44 пассажира рейса № 6378 Петербург — Иркутск ожидают вылета в здании аэровокзала, пока утверждается альтернативный способ доставить их в пункт назначения. При этом по данным онлайн-табло петербургского аэропорта, указанный рейс вылетел в 12:35, а сервис Flightradar24 свидетельствует, что самолет все еще находится в Пулково.

Фото: Flightradar24

Свою версию произошедшего приводит и пресс-служба «Уральских авиалиний». По ее информации, во время руления самолёта S7 Airlines произошло касание его крыла и хвостовой части самолёта «Уральских авиалиний», который стоял в очереди на вылет.

«Пассажиры рейса U6–391 (всего 84 человека) доставлены в терминал. Для выполнения рейса будет предоставлено резервное воздушное судно», — добавили представители авиакомпании.

По информации онлайн-табло Пулково, другой самолет уже предоставлен, на него закончилась посадка. Новый вылет запланирован на 15:10.

Фото: Flightradar24
Фото: Flightradar24

По данным сервиса Flightradar24, в момент столкновения скорость «аэробусов» не превышала 60 км/ч. График ее изменения позволяет определить и более точное время касания самолетов — между 12:46 и 12:50 по московскому времени.

Фото: Flightradar24
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

260584991
Надо понимать что скорее всего виноваты не пилоты. Пилоты лишь чётко выплоняют рулёжные инструкции, видимость у них очень ограничена, хотя возможно сейчас есть всякие боковые камеры. Я думаю прямая вина диспетчеров, и даже знаю как это произошло. Диспетчера, как обычно, сидят за мониторами и следят за всем происходящим. Но тут пришла тёта Клава, уборщица, и сказала что протрёт мониторы своей тряпкой, потому что уже неделю не протирали а вы в грязи сидите. Правда половая тряпка конечно не сильно чище. Ну вот, пока протирала, самолёт и столкнулись
Заметьте, это произошло во втором по величине города страны (самой великой по недавнешним словам вылезшего из бункера в передаче Москва.Бункер.Путин). Даже в Гватемале такое не происходит. Почему? Потому что если слишком часто думать о какая великая у тебя страна, то начнут сталкиваться самолёты. Тётя Клава здесь тоже не виновата. Виноват тот, кто довёл страну до такого "величия"
Чёрт Опасный
У Юрала ВСУ коптило и поэтому секвестировали по самое некуда?))
houspi
айробус - это что за зверь такой?
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