Самолёты «Уральских авиалиний» и S7 Airlines задели друг друга при рулении к точкам запуска на взлетно-посадочной полосе. В результате происшествия никто не пострадал. Все обстоятельства случившегося будут установлены в рамках проведенного расследования, заявили в пресс-службе S7.

Российские авиаперевозчики, чьи пассажирские самолеты столкнулись в петербургском аэропорту, представили свои версии случившегося в Пулково. Комментарии их представителей поступили в редакцию «Фонтанки» 14 июня.

В настоящее время борт осматривают технические специалисты. 44 пассажира рейса № 6378 Петербург — Иркутск ожидают вылета в здании аэровокзала, пока утверждается альтернативный способ доставить их в пункт назначения. При этом по данным онлайн-табло петербургского аэропорта, указанный рейс вылетел в 12:35, а сервис Flightradar24 свидетельствует, что самолет все еще находится в Пулково.

Свою версию произошедшего приводит и пресс-служба «Уральских авиалиний». По ее информации, во время руления самолёта S7 Airlines произошло касание его крыла и хвостовой части самолёта «Уральских авиалиний», который стоял в очереди на вылет.



«Пассажиры рейса U6–391 (всего 84 человека) доставлены в терминал. Для выполнения рейса будет предоставлено резервное воздушное судно», — добавили представители авиакомпании.



По информации онлайн-табло Пулково, другой самолет уже предоставлен, на него закончилась посадка. Новый вылет запланирован на 15:10.