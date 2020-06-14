В Пулково на взлетной полосе столкнулись два самолета
Два самолета столкнулись на взлетной полосе в петербургском аэропорту Пулково. Об этом 14 июня сообщили читатели «Фонтанки».
«В Пулково самолет S7 на рулении до взлетной полосы сбил крылом хвост другому самолету. Рейс СПб-Иркутск с вылетов в 12:50», — написал в редакцию очевидец Анатолий.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе оператора городской авиагавани «Воздушные ворота Северной столицы», два лайнера задержаны по технической причине.
«Подробности необходимо уточнять непосредственно у перевозчиков. Аэропорт работает в штатном режиме», — добавили представители Пулково.
Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта, рейса № 6378 Петербург — Иркутск авиакомпании S7 был отправлен в 12:35.
«Фонтанка» запросила комментарий по ситуации у пресс-службы S7, а также у пресс-службы авиакомпании «Уральские авиалинии», самолет которой, по предварительной информации, также был участником инцидента.