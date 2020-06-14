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14.06.2020 14:01
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В Пулково на взлетной полосе столкнулись два самолета

Два самолета столкнулись на взлетной полосе в петербургском аэропорту Пулково. Об этом 14 июня сообщили читатели «Фонтанки».

«В Пулково самолет S7 на рулении до взлетной полосы сбил крылом хвост другому самолету. Рейс СПб-Иркутск с вылетов в 12:50», — написал в редакцию очевидец Анатолий.

Фото: Читатель Анатолий

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе оператора городской авиагавани «Воздушные ворота Северной столицы», два лайнера задержаны по технической причине.

«Подробности необходимо уточнять непосредственно у перевозчиков. Аэропорт работает в штатном режиме», — добавили представители Пулково.

Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта, рейса № 6378 Петербург — Иркутск авиакомпании S7 был отправлен в 12:35.

«Фонтанка» запросила комментарий по ситуации у пресс-службы S7, а также у пресс-службы авиакомпании «Уральские авиалинии», самолет которой, по предварительной информации, также был участником инцидента.

Фото: Читатель Анатолий
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

krasnonosov
Скоро на "Авито": не бит, не крашен.
260928241
За время пандемии летать разучились.
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