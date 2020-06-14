Под Москвой на реке расплылось масляное пятно. Его протяженность — 8 километров
Река Поля в Московской области покрылась серебристо-коричневой масляной пленкой. Причиной мог стать сброс сточных вод.
Локальное экологическое бедствие произошло в границах городского округа Шатура под Москвой, известно об этом стало 14 июня. На место выехали экологи, и пока они сообщили только о размерах пятна — его протяженность около 8 километров. По данным МЧС, общая площадь загрязнения — 350 кв.м.
В подмосковной Шатуре на 8 км поверхности реки Поля появилось маслянистое пятно, причиной мог стать сброс сточных вод – Минэкологии региона pic.twitter.com/aYZS2izkye— Московские новости (@moskow_vk) June 14, 2020
Концентрация вредных веществ в воздухе не превышена, что с водой, пока непонятно. Некоторые СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о неприятном запахе и мертвой рыбе на поверхности.
«Предположительно, причиной является аварийный сброс сточных вод, из-за обильного количества осадков за прошедшие двое суток», — отметили в администрации округа.