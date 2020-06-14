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14.06.2020 18:49
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Под Москвой на реке расплылось масляное пятно. Его протяженность — 8 километров

Река Поля в Московской области покрылась серебристо-коричневой масляной пленкой. Причиной мог стать сброс сточных вод.

Локальное экологическое бедствие произошло в границах городского округа Шатура под Москвой, известно об этом стало 14 июня. На место выехали экологи, и пока они сообщили только о размерах пятна — его протяженность около 8 километров. По данным МЧС, общая площадь загрязнения — 350 кв.м.

Концентрация вредных веществ в воздухе не превышена, что с водой, пока непонятно. Некоторые СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о неприятном запахе и мертвой рыбе на поверхности.

«Предположительно, причиной является аварийный сброс сточных вод, из-за обильного количества осадков за прошедшие двое суток», — отметили в администрации округа.

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Комментарии (4)

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А наш дядя Михаил
" ...его протяженность около 8 километров. По данным МЧС, общая площадь загрязнения — 350 кв.м." Не совсем понятно как 8 км.запихнули в 350 кв.м.
Сергей Соколов
Очередной прорыв Сказочного
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