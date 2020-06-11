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11.06.2020 14:45
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Без классных фотографий и в масках. Петербургским выпускникам выдают аттестаты

В школах Петербурга начали вручать аттестаты. Из-за пандемии коронавируса торжественная церемония проходит с ограничениями.

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Корреспондент «Фонтанки» присутствовал на вручении аттестатов в 338-й школе Невского района 11 июня. Праздничный наряд выпускников дополняли маски и перчатки. Учителя также использовали средства индивидуальной защиты. На столе поставили санитайзеры. А для подписи документа выпускники использовали одноразовые ручки. Коронавирусные ограничения не позволили сделать массовые фотографии со всеми учениками из класса.

автор фото Кирилл Григошин / «Фонтанка.ру»
автор фото Кирилл Григошин / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

В Невском районе аттестат особого образца и медаль «За особые успехи в учении» получит 151 выпускник 11-го класса. Почётный знак «За особые успехи в обучении» вручат 13 школьникам. Это ребята, которые в 10–11 классах стали призёрами или победителями регионального этапа всероссийской олимпиады школьников или были участниками, призёрами, победителями заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников. Обе награды получат 5 выпускников.

В соответствии с постановлением председателя правительства Михаила Мишустина российские выпускники 9-х и 11-х классов в этом году получают школьные аттестаты без сдачи экзаменов. Тех, кто собирается поступать в вуз, ждёт ЕГЭ. Выпускников, выбравших среднее профессиональное образование, зачислят в учебные заведения без экзаменов на основе оценок из аттестата.

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

DEMOMON
Бедные дети. Во не повезло-то.
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