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11.06.2020 13:50
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Песков: Личные встречи с Путиным «не за горами», но президент будет использовать и видеосвязь

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков анонсировал возвращение главы государства к обычному режиму работы.

«Безусловно, это время [возобновление обычного режима работы президента] не за горами. Нельзя исключать, что какие-то элементы нынешнего режима общения с точки зрения экономии времени, с точки зрения быстроты организации таких встреч, они могут быть частично как-то использованы на различных уровнях в дальнейшем. Почему бы и нет», — цитирует 11 июня заявление Дмитрия Пескова «Интерфакс».

По его словам, формат видеоконференции, в котором в последнее время Владимир Путин проводит совещания, удобен тем, что позволяет быстро связаться с людьми, «не вызывая их в Москву».

Напомним, что во время пандемии Владимир Путин большую часть времени находился в своей резиденции в Ново-Огарево, откуда проводил совещания по видеосвязи. Однако несколько раз он все-таки выехал в Кремль. Так, например, 9 мая он возложил цветы к Вечному огню и обратился к россиянам, а затем 25 мая провел в Кремле рабочую встречу с главой РЖД Олегом Белозеровым.

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