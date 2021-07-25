Видеоконференция — царица доказательств. В СК думают над идеей онлайн-допросов и очных ставок по видеосвязи

«Прорабатывается вопрос о внедрении в уголовный процесс новых форм сбора доказательств в дистанционном режиме. Нами подготовлен проект Федерального закона о внесении изменений в УПК РФ в части применения доступных систем видеоконференцсвязи при производстве отдельных следственных действий, таких как допрос или очная ставка», — сказал он в интервью «Российской газете» .

Следственный комитет прорабатывает вопрос о внедрении новых форм сбора доказательств онлайн, например проведении допросов по видеосвязи. Об этом 25 июля заявил глава СКР Александр Бастрыкин.

По словам Бастрыкина, прибегать к онлайну можно будет, например, при невозможности явки участника уголовного судопроизводства по состоянию здоровья или другим уважительным причинам. Кроме того, это обеспечит безопасность участникам.



«Такой формат будет удобен как для свидетелей, так и для следователей. В отдельных случаях позволит сократить сроки следствия, не потребует дополнительного бюджетного финансирования — ведь речь идет о всем доступном канале видеосвязи», — считает глава СКР.

