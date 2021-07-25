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Видеоконференция — царица доказательств. В СК думают над идеей онлайн-допросов и очных ставок по видеосвязи

СКР хочет проводить допросы в России по видеосвязи

Следственный комитет прорабатывает вопрос о внедрении новых форм сбора доказательств онлайн, например проведении допросов по видеосвязи. Об этом 25 июля заявил глава СКР Александр Бастрыкин.

«Прорабатывается вопрос о внедрении в уголовный процесс новых форм сбора доказательств в дистанционном режиме. Нами подготовлен проект Федерального закона о внесении изменений в УПК РФ в части применения доступных систем видеоконференцсвязи при производстве отдельных следственных действий, таких как допрос или очная ставка», — сказал он в интервью «Российской газете».

По словам Бастрыкина, прибегать к онлайну можно будет, например, при невозможности явки участника уголовного судопроизводства по состоянию здоровья или другим уважительным причинам. Кроме того, это обеспечит безопасность участникам.

«Такой формат будет удобен как для свидетелей, так и для следователей. В отдельных случаях позволит сократить сроки следствия, не потребует дополнительного бюджетного финансирования — ведь речь идет о всем доступном канале видеосвязи», — считает глава СКР.

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Комментарии (4)

Alexander_5e4cfced16b74
а через wifi или по оптокабелю - импульсы от 50 вольт, а лучше от 150 и выше - передавать можно? для более эффективного допроса?
W Bons
онлайн обыск нормально
covid19
а эллочка говорит что видеотрансляции это очень дорого
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