Когда больницам в большом количестве понадобились маски, перчатки и другие средства защиты, только часть закупок шла за счет государства. Нефтяники, банкиры, строители передают медикам маски и оборудование, заправляют машины волонтеров и даже открывают новые производства

Бизнес против вируса. Как крупные компании Петербурга во время пандемии помогают медикам и не только

автор фото Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

Бизнес, сам оказавшийся в сложной экономической ситуации, тем не менее не остался равнодушным к людям в последние непростые месяцы. «Газпром нефть», ВТБ, Setl Group, ЛСР, а также другие крупные компании Петербурга и Ленобласти пытаются, кто чем может, помочь во время эпидемии. Пригодились профессиональные навыки, а некоторые даже освоили новые виды деятельности.

Защитные механизмы

Маски и перчатки стали обузой только для жителей, выходящих на улицы города. Для врачей специальные средства индивидуальной защиты, а также антисептики теперь — жизненно необходимый атрибут работы. И нужно их много. Понадобилось и новое оборудование — в первую очередь аппараты искусственной вентиляции легких. Значительная доля помощи медикам заключалась именно в закупке всего необходимого.



Так, в рамках акции «Газпром нефть — медикам» в апреле и мае этого года компания передала больницам города партию аппаратов ИВЛ швейцарского производства, а также 20 тыс. костюмов химзащиты, защитных очков, респираторов и защитных экранов. Кроме того, «Газпром нефть» бесплатно поставила в больницы антисептические растворы собственного производства — для их создания были задействованы резервные мощности предприятий «Газпромнефть-смазочные материалы» в Московской области и Нижнем Новгороде.

Медучреждениям, особенно в начале эпидемии, пришлось переходить на «ковидный» режим работы довольно оперативно. Так, когда больницу им. Петра Великого в срочном порядке перепрофилировали под оказание помощи больным коронавирусом, компания «Илим Тимбер» передала ей в дар 7 тыс. многоразовых масок.

«Газпром» в начале мая привез в Петербург и передал городским властям целых 200 тыс. защитных костюмов. Их произвели в Китае, где эти костюмы доказали свою эффективность при контактах медиков с носителями COVID-19. Спецодежда попала примерно в 30 больниц и госпиталей Петербурга, среди которых Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина , Александровская больница, Детская городская клиническая больница № 5 им. Н. Ф. Филатова, Госпиталь для ветеранов войн, Покровская больница и другие медицинские учреждения.



Часто компании ориентировались на запросы непосредственно от медиков. Как рассказали в компании «Газпром переработка», главный врач Мариинской больницы попросил оборудование для нового инфекционного отделения с палатой реанимации, где лечат тяжелые вирусные пневмонии. 12 комплектов мониторов пациента и центральная станция обошлись в 4,5 млн рублей. Для городской больницы Святого Великомученика Георгия компания на 1,6 млн рублей закупила средства дезинфекции — именно они требовались врачам. Всего «Газпром переработка» выделила 13 млн рублей на помощь медицинским учреждениям Петербурга.

В закупку оборудования и проверку действующей техники в 40-й больнице вложился и холдинг Setl Group. Сейчас все это активно используется, рассказали в компании. Банк ВТБ в Петербурге помог трем медицинским учреждениям: городским больницам № 15 и № 20 , а также СЗГМУ им. И. И. Мечникова . На средства, собранные сотрудниками Северо-Западного банка Сбербанка, закупили продукты питания, одноразовую посуду, футболки, средства индивидуальной защиты, ионизаторы, дезинфицирующие салфетки для уборки помещений, пульсоксиметры для восьми крупных медицинских учреждений Петербурга — Мариинской, Александровской и Клинической инфекционной больниц, НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе , больницы им. Н. Ф. Филатова , С. П. Боткина , Л. Г. Соколова и Госпиталя ветеранов войн. Также в апреле и мае банк передал более 50 тыс. средств индивидуальной защиты волонтерам Петербурга и других регионов Северо-Запада. За период пандемии Сбербанк в СЗФО потратил на помощь горожанам более 4 млн рублей.



На средства компании «ФосАгро» сейчас закупается медицинское оборудование стоимостью 10 млн рублей для горбольницы Волхова в Ленобласти.

В пивоваренной компании «Балтика» отметили, что придерживаются принципа адресной помощи, поэтому ориентируются на потребности учреждений и экспертизу профильных фондов. Например, в Петербурге компания помогает медучреждениям города вместе с фондом «Живой» и Фондом профилактики рака «Не напрасно», которые входят в объединение фондов «Что делать». Эти организации аккумулируют заявки от медучреждений. В апреле вместе с фондом «Живой» «Балтика» закупила респираторы, щитки, медицинские костюмы, перчатки и бахилы для врачей Госпиталя ветеранов войн; 2500 упаковок клинической воды передали инфекционной больнице им. С. П. Боткина. В мае вместе с фондами «Не напрасно» и «Друзья» компания направила 2000 упаковок воды в Городскую многопрофильную больницу № 2 , больницу Св. Георгия, Александровскую и Покровскую больницы, а также в Госпиталь ветеранов войн. Эту помощь оказали в координации с кампанией «Помощь рядом» от «Яндекса».



«Тойота» и вовсе развернула производство средств индивидуальной защиты на своем петербургском заводе — как и почти на всех предприятиях концерна в других странах мира — рядом с основной производственной линией предприятия. Всего Петербургу завод передал 20 тыс. средств индивидуальной защиты: 10 тыс. пластиковых щитков для защиты лица отправились в Роспотребнадзор, а 10 тыс. тканевых масок — в Центр городских волонтеров Санкт-Петербурга.

Коронавирус нарушил привычный ритм жизни не только в больницах. Тысячи школьников вынуждены были перейти на дистанционное обучение, но далеко не у всех оказалась необходимая для этого техника. Власти регионов организовали сбор. Так, на средства «Группы ЛСР» купили планшеты для малообеспеченных семей Приморского и Красногвардейского районов Петербурга, Подпорожского и Лодейнопольского районов Ленобласти. В «Группе ЛСР» рассказали, что во время эпидемии они с готовностью откликались на запросы властей Петербурга и Ленобласти. «В нашем понимании, именно они, взяв эпидемиологическую ситуацию под полный контроль, лучше всего владели ситуацией по различным нуждам населения», — отметили в компании. В частности, за счёт «Группы ЛСР» была куплена партия защитных масок для жителей Ленобласти.



Сбербанк в апреле передал петербургскому комитету по образованию 350 планшетов. Технику покупали также Setl Group, «Орион плюс», агрохолдинг «Выборжец» и многие другие.

Гораздо сложнее, чем школьникам, пришлось подопечным интернатов. Как рассказали в компании «Газпром переработка», в апреле к ним за помощью обратились сотрудники благотворительного фонда «Перспективы», которому предприятие помогает в работе с ПНИ № 3 в Петергофе. В рамках проекта «Эвакуация» необходимо было вывезти и разместить в квартирах круглосуточного сопровождения подопечных интерната, находящихся в группе риска. Сотрудники компании также приняли участие в благотворительном сборе и передали средства в фонд.

Региональный компонент

Петербургские компании помогают и другим регионам. Например, «Газпром нефть» с апреля бесплатно заправляет автомобили медицинских служб в Омске и ЯНАО. Компания также помогла топливными картами врачам московской инфекционной больницы в Коммунарке и выездным бригадам врачей анестезиологов-реаниматологов. В мае «Газпром нефть» направила в Омск и Новый Уренгой партию аппаратов ИВЛ, а для Оренбурга приобрела новый томограф. За последние два месяца компания доставила врачам в регионах более 1,3 млн средств индивидуальной защиты: маски, респираторы, защитные костюмы, очки, перчатки и антисептики. При этом нефтяники взяли на себя все организационные расходы, связанные с поиском медицинской экипировки и оборудования, закупкой партий и последующей логистикой. Доставка гуманитарной помощи осуществлялась непосредственно до складов больниц.



Компании федерального масштаба, деятельность которых выходит за пределы Северо-Запада, помогали медикам во всех регионах присутствия, особенно там, где сосредоточены их основные производственные мощности. Так, Группа «Илим» поддержала города Братск, Усть-Илимск и Коряжма на общую сумму 130 млн рублей. Как отметили в пресс-службе группы, по согласованию с местными органами власти для больниц, образовательных учреждений и городских служб закупаются необходимые средства индивидуальной защиты (маски, антисептики, перчатки и защитные костюмы) и медицинское оборудование (бесконтактные термометры, пульсоксиметры, тепловизоры, бронхоскопы, следящие мониторы, облучатели-рециркуляторы, аппараты ИВЛ).

Кроме того, Группа «Илим» профинансировала дооснащение ПЦР-лабораторий в Братске и Усть-Илимске, чтобы обеспечить оперативную диагностику коронавирусной инфекции и увеличить количество тестов, проводимых ежесуточно.

«Газпром нефть», в свою очередь, заправляет грузовые самолеты с медицинскими грузами. По итогам апреля компания втрое увеличила объем заправки таких самолетов и обеспечила непрерывную поставку топлива для ключевых авиатранспортных хабов трансcибирского направления — Толмачево (г. Новосибирск) и Емельяново (г. Красноярск). В этих международных аэропортах чаще всего останавливаются на дозаправку самолёты, которые перевозят из Азии в Европу и Россию грузы медицинского назначения для борьбы с COVID-19.

«Газпром переработка», помимо помощи Петербургу, где размещается штаб-квартира компании, потратила 7 млн рублей на СИЗы и медоборудование в регионах своего присутствия. По 1 млн рублей ушло на две больницы в Оренбурге, в Новом Уренгое и Сосногорске помощь получили две центральные больницы. В Сургуте для Лянторской больницы, а в Астрахани — для инфекционной больницы им. А. М. Ничоги компания закупила лекарства. В Ноябрьскую центральную больницу она направила средства на дооснащение резервного инфекционного стационара.

Банк ВТБ выделил более 200 млн рублей на борьбу с распространением коронавируса — всего помощь получили 33 больницы в 11 регионах России. Просьбы поступали от глав субъектов и от региональных администраций. Как отметили в банке, поддержка требовалась самая разная: от закупки строительных материалов, которые необходимы для экстренного возведения новых корпусов больниц, до помощи в приобретении оборудования, машин скорой помощи, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты.

Компания «ФосАгро» уже закупила для медицинских учреждений городов, где она работает, более 65 тыс. респираторов и более 6,4 млн защитных масок, сотни облучателей-рециркуляторов, а также бесконтактные термометры, кислородные концентраторы, крупные партии дезинфицирующих средств. В компании подчеркивают, что оперативное тестирование и самоизоляция — залог сохранения жизней в условиях пандемии. После того как 25 марта в Апатитах, где живет значительная часть сотрудников горно-обогатительного комбината «ФосАгро», выявили пациента с подозрением на заболевание коронавирусом, в Казань отправился самолет. Он привез оттуда, с производственной площадки компании EMG, в Апатиты 100 имевшихся в наличии новейших экспресс-тестов для диагностики коронавируса, разработанных при поддержке РФПИ. С их помощью специалисты оперативно проверили лиц, которые контактировали с «нулевым» апатитским пациентом, и медицинский персонал. Это позволило серьезно снизить скорость распространения инфекции. На данный момент 1 600 экспресс-тестов, которые производят при поддержке РФПИ в Казани, доставлены в города присутствия компании. Всего же организация выделила на борьбу с эпидемией свыше 1,5 млрд рублей, включая средства на закупку техники для подшефной Апатитско-Кировской центральной городскую больницы (АКЦГБ), оборудования ПЦР-лабораторий, а также на строительство нового медицинского комплекса в Саратове.

С профессиональным уклоном

Помимо непосредственной финансовой помощи или закупки средств защиты и медицинских приборов, бизнес стремится быть полезным по своему основному профилю. В частности, «Балтика» в рамках кампании «Несмотря на расстояние, остаемся вместе» помогла купить более 500 тыс. единиц средств защиты, а также поставила более 260 тыс. единиц безалкогольных напитков пожилым людям, волонтерам и врачам в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Воронеже, Туле, Ярославле, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Хабаровске.

На своих станциях техобслуживания G-Energy Service «Газпром нефть» в Петербурге бесплатно меняет масло городским машинам скорой помощи. А участникам волонтерского движения «Газпром нефть» передала 100 топливных карт, которые позволяют добровольцам бесплатно заправляться на АЗС компании.

ООО «Тойота Мотор», в свою очередь, передало 12 автомобилей Toyota из корпоративного парка завода городским властям, отметив, что использование персональных автомобилей позволяет ограничить количество контактов и служит важным элементом защиты во время пандемии. Ранее компания передала 45 автомобилей различным учреждениям Минздрава в Москве.

Сбербанк же для клиентов, которым больше 65 лет, в период их обязательной самоизоляции организовал доставку на дом денежных средств — пенсий и пособий. В банке говорят, что соблюдали при этом все меры предосторожности.

Мария Мокейчева, «Фонтанка.ру»

