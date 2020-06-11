В Петербурге за сутки выявили 303 новых случая заражения COVID-19. По России опять наблюдается рост

За последние сутки в Петербурге выявили 303 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 11 июня сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Всего по стране зафиксировано 8779 заразившихся коронавирусом. Накануне, 10 июня, новых случаев было на 375 меньше. COVID-19 продолжают выявлять по всей стране. Всего в одном регионе (НАО) за день не было заболевших. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 1436 новыми случаями. Московская область опять удерживает второе место по этому показателю с 724. Петербург на этот раз выпал из тройки, уступив Свердловской области с 312 заболевшими. Четвертое место с 303 случаями делят Нижегородская область и Петербург. Всего в городе нашли уже 19 769 заболевших.