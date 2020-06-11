FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +18
68.62р77.92р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
11.06.2020 10:39
12
Печать

В Петербурге за сутки выявили 303 новых случая заражения COVID-19. По России опять наблюдается рост

За последние сутки в Петербурге выявили 303 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 11 июня сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Всего по стране зафиксировано 8779 заразившихся коронавирусом. Накануне, 10 июня, новых случаев было на 375 меньше. COVID-19 продолжают выявлять по всей стране. Всего в одном регионе (НАО) за день не было заболевших. Лидером по ежедневному приросту остается Москва с 1436 новыми случаями. Московская область опять удерживает второе место по этому показателю с 724. Петербург на этот раз выпал из тройки, уступив Свердловской области с 312 заболевшими. Четвертое место с 303 случаями делят Нижегородская область и Петербург. Всего в городе нашли уже 19 769 заболевших.

С начала пандемии в России зафиксировали 502436 случаев COVID-19, что остается третьим результатом в мире после Бразилии (772 тысячи) и США с 2 миллионами заболевших. Более половины в РФ (261150) выздоровели, а для 6 532 заболевание закончилось летальным исходом.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (12)

OldObyvatel
Это враги показывают цифры роста, самодержец сказал - прошли пик и дело идет к поправкам, значит так и должно быть.
Все остальное от лукавого. На месте СК я бы озаботился расследованием деятельности, тех, кто эти цифири рисует. Есть подозрение о распространении недостоверной информации, имеющей важное социально-политическое значениеи ставящей целью дискредитацию высшей власти.
УсыЗабыл
Наши лизатели 5 точки вместе с жёлтой прессой все сделают, чтоб к 25 числу все цифры по лже эпидемии приблизились к 0. И люди с чистой совестью шли на гос переворот во имя короля. На кол их всех!!!
155296642
Цифры начинают радовать.
А поликлиника пока закрыта на коронавирус.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний