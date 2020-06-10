...Казну Петербурга перекроили по вирусу. Беглов утвердил корректировку городского бюджета на 2020 год...

Губернатор Александр Беглов подписал закон о корректировке бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Петербург не досчитается более 100 млн от запланированного.



О подписании закона 10 июня сообщает пресс-служба Смольного. Утром законодательное собрание утвердило проект в третьем чтении. На выходе доходы города в 2020 году составят 573,8 млрд рублей, то есть на 100 с лишним млрд рублей меньше, чем заложено в бюджет изначально. Расходы упадут более чем на 40 млрд до 685 млрд рублей, а дефицит будет 111 млрд вместо 53 млрд.