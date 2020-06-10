FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +19
68.62р77.92р
Коронавирус в СПб. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
10.06.2020 20:53
3
Печать

Казну Петербурга перекроили по вирусу. Беглов утвердил корректировку городского бюджета на 2020 год

Губернатор Александр Беглов подписал закон о корректировке бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Петербург не досчитается более 100 млн от запланированного.

О подписании закона 10 июня сообщает пресс-служба Смольного. Утром законодательное собрание утвердило проект в третьем чтении. На выходе доходы города в 2020 году составят 573,8 млрд рублей, то есть на 100 с лишним млрд рублей меньше, чем заложено в бюджет изначально. Расходы упадут более чем на 40 млрд до 685 млрд рублей, а дефицит будет 111 млрд вместо 53 млрд.

Напомним, проект коронавирусной весенней корректировки был представлен еще в апреле. И первое, и второе его чтения проходили в парламенте с дискуссиями. В итоге депутаты одобрили две поправки к тексту — от фракции «Единой России» и от губернатора.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

stroitel_5e4d0319956f3
...Казну Петербурга перекроили по вирусу. Беглов утвердил корректировку городского бюджета на 2020 год...
Не перекроили,а попилили под предлогом вируса,и Беглов это лично утвердил и подписал и сам поучаствовал(((
Modest_5e4ce41f7533b
Новое слово нашего языка - казнокройщики.
ussr_forever
пусть чиновники откажутся от своих высоких зарплат и попробуют прожить на свой МРОТ.... может тогда увидят - что эта подачка ни что иное как издевательство над собственным народом!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний