Женщина на «Тигуане» не пропустила «Шкоду» на перекрестке Московского и Фрунзе и отправила в больницу двух ее пассажиров
Два автомобиля не поделили перекресток в Московском районе Петербурга утром 10 июня. Пострадали два человека, один из них — тяжело.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 7:37 на пересечении Московского проспекта и улицы Фрунзе. По предварительным данным, 65-летняя женщина, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan, не пропустила Skoda Rapid под управлением 51-летнего мужчины.
В результате аварии пострадали двое мужчин 35 лет, ехавшие пассажирами в автомобиле Skoda. Один получил тяжелые травмы, второй — средней тяжести.
Серьезное ДТП с участием «Шкоды» произошло и накануне вечером в Адмиралтейском районе Петербурга. По данным УГИБДД, около 20:30 9 июня на пересечении Курляндской улицы и Старо-Петергофского шоссе столкнулись автомобили Skoda и Ford. В результате травмы средней степени тяжести получил 26-летний мужчина.