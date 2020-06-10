Два автомобиля не поделили перекресток в Московском районе Петербурга утром 10 июня. Пострадали два человека, один из них — тяжело.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 7:37 на пересечении Московского проспекта и улицы Фрунзе. По предварительным данным, 65-летняя женщина, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan, не пропустила Skoda Rapid под управлением 51-летнего мужчины.

В результате аварии пострадали двое мужчин 35 лет, ехавшие пассажирами в автомобиле Skoda. Один получил тяжелые травмы, второй — средней тяжести.