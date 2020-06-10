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10.06.2020 11:39
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Женщина на «Тигуане» не пропустила «Шкоду» на перекрестке Московского и Фрунзе и отправила в больницу двух ее пассажиров

Два автомобиля не поделили перекресток в Московском районе Петербурга утром 10 июня. Пострадали два человека, один из них — тяжело.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 7:37 на пересечении Московского проспекта и улицы Фрунзе. По предварительным данным, 65-летняя женщина, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan, не пропустила Skoda Rapid под управлением 51-летнего мужчины.

В результате аварии пострадали двое мужчин 35 лет, ехавшие пассажирами в автомобиле Skoda. Один получил тяжелые травмы, второй — средней тяжести.

Серьезное ДТП с участием «Шкоды» произошло и накануне вечером в Адмиралтейском районе Петербурга. По данным УГИБДД, около 20:30 9 июня на пересечении Курляндской улицы и Старо-Петергофского шоссе столкнулись автомобили Skoda и Ford. В результате травмы средней степени тяжести получил 26-летний мужчина.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (4)

paha
Ф, а вы вообще своим платите? Нельзя за деньги так работать.
vivich
еще интереснее где Старо-Петергофское шоссе пересекается с Курляндской? И где оно вообще?
Но, наприехавшим девочкам и мальчикам все пофиг
Ляпают своими кривыми ручонками "новости"
261862601
По фотографиям это явно не перекресток Московского проспекта и Фрунзе.
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