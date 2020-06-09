Гендиректор ООО «Метропаркинг» Сергей Ершов обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Здание компании арестовано по делу бывшего гендиректора «Метростроя», а содержат его, как считает Ершов, из рук вон плохо.

Заявление, как стало известно «Фонтанке» 9 июня, подано в начале месяца. В нем Ершов сообщает, что бизнес-центру на Левашовском все же нашли управляющую компанию на время ареста. Ей стало ООО «Октава», зарегистрированное в Луге. Помимо вопросов, собственно, к квалификации компании, Ершов высказывает конкретные претензии. В частности, были изъяты ключи от ворот на подъезде к центру; таким образом, помимо самого здания, по факту арестованным оказался также земельный участок, который находится у «Метропаркинга» в аренде.



Фото: предоставлено ООО «Метропаркинг» Фото: предоставлено ООО «Метропаркинг» Фото: предоставлено ООО «Метропаркинг» Фото: предоставлено ООО «Метропаркинг»

Кроме того, бизнес-центр, как сообщает Ершов, отключили от электричества. Между тем ограждение вдоль Барочной улицы должно освещаться, а кроме того, оказались отключены видеонаблюдение и противопожарная сигнализация. Всего управляющей компании передано имущество на 1,5 млрд рублей, и, как говорится в заявлении, уже замечены факты хищения на 3,2 млн рублей. Как пояснили в «Метропаркинге», речь о бетононасосе, который находился на территории и который удалось оперативно вернуть с помощью полиции. Наконец, во время совместного обхода сотрудников «Октавы» и «Метропаркинга» было обнаружено «нарушение целостности замков» и дорогих противопожарных дверей. В связи со всем описанным «Метропаркинг» просит СК проверить законность действия следователя УФСБ.

Гендиректор «Октавы» Азиз Абдуллаев в разговоре с «Фонтанкой» отрицал все обвинения, называя их оговором. «Мы производим ответственное хранение, ничего там не ломаем, — заявил он. — Бетононасос никакой не увозился, стоял на территории. И его, когда с органами правоохранительными пришли, получили в тот же день». Кроме того, Абдуллаев подчеркнул, что с момента приема объекта его компания в течение недели проводила работу по актированию и предлагала «Метропаркингу» забрать оборудование. «Этот насос злополучный в течение двух недель не нужен был никому», — говорит он.

