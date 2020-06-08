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08.06.2020 22:27
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Инвесторы назвали «подрывом доверия» преследование главы Российской венчурной компании. Его подозревают в злоупотреблениях на миллионы долларов

Обвинения против главы Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко приведут к сокращению рынка и «подрыву доверия» со стороны инвесторов. Об этом сообщается в открытом письме в поддержку директора РВК, которое подписали 22 венчурных инвестора. Документ опубликован 8 июня на сайте компании.

Среди тех, кто поставил подписи, - управляющий партнер венчурного фонда Almaz Capital Partners Александр Галицкий, основатель Qiwi и инвестор Сергей Солонин, управляющий директор LETA Capital Александр Чачава, управляющий партнер iTech Capital Глеб Давидюк и другие.

«К сожалению, события, подобные тем, что происходят в эти дни с РВК и ее руководителем, катастрофически подрывают доверие к бюджетным средствам: предприниматели будут еще с большей осторожностью использовать их для развития проектов или вовсе откажутся; частные инвесторы воздержатся от создания фондов с государством, предпочтя пусть меньший масштаб, но на частные средства; профессиональные менеджеры будут избегать управления государственными средствами. Все это приведет к сокращению объемов национального венчурного рынка, недофинансированию инновационных проектов и поставит под сомнение перспективы технологического будущего страны и амбиции глобализации отечественных технологий», - говорится в письме.

Напомним, ранее за Повалко уже поручился глава «Роснано» Анатолий Чубайс, который назвал главу РВК «одним из самых высокопрофессиональных руководителей» в отрасли. Впрочем, это не избавило подозреваемого от домашнего ареста — суд избрал Повалко именно такую меру пресечения до 21 июля.

Напомним, Александра Повалко подозревают в злоупотреблении служебным положением с тяжелыми последствиями (ч.2 стр. 201 УК). Как сообщалось ранее, следователей интересует деятельность фонда RVC I LP. В основе уголовного дела о злоупотреблениями полномочий лежит сделка по реинвестированию вырученных от продажи компании Soft Machines Inc. средств в американскую компанию Alion Energy Inc. «Инвестиции осуществлялись с 2012 года с соблюдением корпоративных процедур», - сообщили в РВК и отметили, что «ситуация не может не вызвать озабоченности и недоумения у всего инвестиционного сообщества и наших партнеров». Компания, несмотря на обыски, продолжает операционную деятельность.

Близкие к следствию источники «Коммерсанта» сообщали, что руководство компании якобы вкладывало деньги РВК в свои личные проекты. Общая сумма злоупотреблений может дотянуть до 3 млн долларов.Напомним, Александра Повалко подозревают в злоупотреблении служебным положением с тяжелыми последствиями (ч.2 стр. 201 УК). Как сообщалось ранее, следователей интересует деятельность фонда RVC I LP. В основе уголовного дела о злоупотреблениями полномочий лежит сделка по реинвестированию вырученных от продажи компании Soft Machines Inc. средств в американскую компанию Alion Energy Inc. «Инвестиции осуществлялись с 2012 года с соблюдением корпоративных процедур», - сообщили в РВК и отметили, что «ситуация не может не вызвать озабоченности и недоумения у всего инвестиционного сообщества и наших партнеров». Компания, несмотря на обыски, продолжает операционную деятельность.

Близкие к следствию источники «Коммерсанта» сообщали, что руководство компании якобы вкладывало деньги РВК в свои личные проекты. Общая сумма злоупотреблений может дотянуть до 3 млн долларов.

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Комментарии (7)

commandor
Вот этого заказного троллинга тоже не надо.
Castor Troy
Кого-либо ещё удивляют сомалийские повадки рашкованских генеталов? Писать петиции в защиту какого-то очередного наивного бедолаги, замолотого в жернова? Смешно. Только санкции с отжимом последних тапочек у всех жучек и внучек + скрупулёзная подготовка нового Нюрнбергского трибунала могут как то повлиять на этих ухарей.
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