Инвесторы назвали «подрывом доверия» преследование главы Российской венчурной компании. Его подозревают в злоупотреблениях на миллионы долларов
Обвинения против главы Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко приведут к сокращению рынка и «подрыву доверия» со стороны инвесторов. Об этом сообщается в открытом письме в поддержку директора РВК, которое подписали 22 венчурных инвестора. Документ опубликован 8 июня на сайте компании.
Среди тех, кто поставил подписи, - управляющий партнер венчурного фонда Almaz Capital Partners Александр Галицкий, основатель Qiwi и инвестор Сергей Солонин, управляющий директор LETA Capital Александр Чачава, управляющий партнер iTech Capital Глеб Давидюк и другие.
«К сожалению, события, подобные тем, что происходят в эти дни с РВК и ее руководителем, катастрофически подрывают доверие к бюджетным средствам: предприниматели будут еще с большей осторожностью использовать их для развития проектов или вовсе откажутся; частные инвесторы воздержатся от создания фондов с государством, предпочтя пусть меньший масштаб, но на частные средства; профессиональные менеджеры будут избегать управления государственными средствами. Все это приведет к сокращению объемов национального венчурного рынка, недофинансированию инновационных проектов и поставит под сомнение перспективы технологического будущего страны и амбиции глобализации отечественных технологий», - говорится в письме.
Напомним, ранее за Повалко уже поручился глава «Роснано» Анатолий Чубайс, который назвал главу РВК «одним из самых высокопрофессиональных руководителей» в отрасли. Впрочем, это не избавило подозреваемого от домашнего ареста — суд избрал Повалко именно такую меру пресечения до 21 июля.
Напомним, Александра Повалко подозревают в злоупотреблении служебным положением с тяжелыми последствиями (ч.2 стр. 201 УК). Как сообщалось ранее, следователей интересует деятельность фонда RVC I LP. В основе уголовного дела о злоупотреблениями полномочий лежит сделка по реинвестированию вырученных от продажи компании Soft Machines Inc. средств в американскую компанию Alion Energy Inc. «Инвестиции осуществлялись с 2012 года с соблюдением корпоративных процедур», - сообщили в РВК и отметили, что «ситуация не может не вызвать озабоченности и недоумения у всего инвестиционного сообщества и наших партнеров». Компания, несмотря на обыски, продолжает операционную деятельность.
Близкие к следствию источники «Коммерсанта» сообщали, что руководство компании якобы вкладывало деньги РВК в свои личные проекты. Общая сумма злоупотреблений может дотянуть до 3 млн долларов.Напомним, Александра Повалко подозревают в злоупотреблении служебным положением с тяжелыми последствиями (ч.2 стр. 201 УК). Как сообщалось ранее, следователей интересует деятельность фонда RVC I LP. В основе уголовного дела о злоупотреблениями полномочий лежит сделка по реинвестированию вырученных от продажи компании Soft Machines Inc. средств в американскую компанию Alion Energy Inc. «Инвестиции осуществлялись с 2012 года с соблюдением корпоративных процедур», - сообщили в РВК и отметили, что «ситуация не может не вызвать озабоченности и недоумения у всего инвестиционного сообщества и наших партнеров». Компания, несмотря на обыски, продолжает операционную деятельность.
Близкие к следствию источники «Коммерсанта» сообщали, что руководство компании якобы вкладывало деньги РВК в свои личные проекты. Общая сумма злоупотреблений может дотянуть до 3 млн долларов.