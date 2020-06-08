Инвесторы назвали «подрывом доверия» преследование главы Российской венчурной компании. Его подозревают в злоупотреблениях на миллионы долларов

Обвинения против главы Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко приведут к сокращению рынка и «подрыву доверия» со стороны инвесторов. Об этом сообщается в открытом письме в поддержку директора РВК, которое подписали 22 венчурных инвестора. Документ опубликован 8 июня на сайте компании.



Среди тех, кто поставил подписи, - управляющий партнер венчурного фонда Almaz Capital Partners Александр Галицкий, основатель Qiwi и инвестор Сергей Солонин, управляющий директор LETA Capital Александр Чачава, управляющий партнер iTech Capital Глеб Давидюк и другие.

