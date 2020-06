Чубайс поручился за гендиректора РВК, подозреваемого в злоупотреблениях на миллионы долларов. «Один из самых высокопрофессиональных руководителей»

Напомним, Александра Повалко подозревают в злоупотреблении служебным положением с тяжелыми последствиями (ч.2 стр. 201 УК). Как сообщалось ранее, следователей интересует деятельность фонда RVC I LP. В основе уголовного дела о злоупотреблениями полномочий лежит сделка по реинвестированию вырученных от продажи компании Soft Machines Inc. средств в американскую компанию Alion Energy Inc. «Инвестиции осуществлялись с 2012 года с соблюдением корпоративных процедур», - сообщили в РВК и отметили, что «ситуация не может не вызвать озабоченности и недоумения у всего инвестиционного сообщества и наших партнеров». Компания, несмотря на обыски, продолжает операционную деятельность.



Близкие к следствию источники «Коммерсанта» сообщали, что руководство компании якобы вкладывало деньги РВК в свои личные проекты. Общая сумма злоупотреблений может дотянуть до 3 млн долларов.Напомним, Александра Повалко подозревают в злоупотреблении служебным положением с тяжелыми последствиями (ч.2 стр. 201 УК). Как сообщалось ранее, следователей интересует деятельность фонда RVC I LP. В основе уголовного дела о злоупотреблениями полномочий лежит сделка по реинвестированию вырученных от продажи компании Soft Machines Inc. средств в американскую компанию Alion Energy Inc. «Инвестиции осуществлялись с 2012 года с соблюдением корпоративных процедур», - сообщили в РВК и отметили, что «ситуация не может не вызвать озабоченности и недоумения у всего инвестиционного сообщества и наших партнеров». Компания, несмотря на обыски, продолжает операционную деятельность.



