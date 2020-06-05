Чубайс поручился за гендиректора РВК, подозреваемого в злоупотреблениях на миллионы долларов. «Один из самых высокопрофессиональных руководителей»

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс поручился в суде за гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко. Об этом 5 июня сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу РВК.



По словам Чубайса, он работал вместе с Повалко в совете директоров «Роснано», начиная с 2017 года. «Считаю его одним из самых высокопрофессиональных руководителей в инновационной сфере России. По личным качествам его всегда отличают порядочность, взвешенность и продуманность принимаемых решений. Я никогда не видел его действий, которые могли бы иметь хотя бы оттенок авантюрности или, тем более, личной корысти», - заявил глава «Роснано».

