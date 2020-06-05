Чубайс поручился за гендиректора РВК, подозреваемого в злоупотреблениях на миллионы долларов. «Один из самых высокопрофессиональных руководителей»
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс поручился в суде за гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко. Об этом 5 июня сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу РВК.
По словам Чубайса, он работал вместе с Повалко в совете директоров «Роснано», начиная с 2017 года. «Считаю его одним из самых высокопрофессиональных руководителей в инновационной сфере России. По личным качествам его всегда отличают порядочность, взвешенность и продуманность принимаемых решений. Я никогда не видел его действий, которые могли бы иметь хотя бы оттенок авантюрности или, тем более, личной корысти», - заявил глава «Роснано».
Помимо Чубайса, поручились за Повалко также председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, директор по стратегическому планированию и развитию АО «КомплексПром» Олег Фомичев. Однако в итоге суд отправил гендиректора РВК под домашний арест до 21 июля.
Напомним, Александра Повалко подозревают в злоупотреблении служебным положением с тяжелыми последствиями (ч.2 стр. 201 УК). Как сообщалось ранее, следователей интересует деятельность фонда RVC I LP. В основе уголовного дела о злоупотреблениями полномочий лежит сделка по реинвестированию вырученных от продажи компании Soft Machines Inc. средств в американскую компанию Alion Energy Inc. «Инвестиции осуществлялись с 2012 года с соблюдением корпоративных процедур», - сообщили в РВК и отметили, что «ситуация не может не вызвать озабоченности и недоумения у всего инвестиционного сообщества и наших партнеров». Компания, несмотря на обыски, продолжает операционную деятельность.
Близкие к следствию источники «Коммерсанта» сообщали, что руководство компании якобы вкладывало деньги РВК в свои личные проекты. Общая сумма злоупотреблений может дотянуть до 3 млн долларов.Напомним, Александра Повалко подозревают в злоупотреблении служебным положением с тяжелыми последствиями (ч.2 стр. 201 УК). Как сообщалось ранее, следователей интересует деятельность фонда RVC I LP. В основе уголовного дела о злоупотреблениями полномочий лежит сделка по реинвестированию вырученных от продажи компании Soft Machines Inc. средств в американскую компанию Alion Energy Inc. «Инвестиции осуществлялись с 2012 года с соблюдением корпоративных процедур», - сообщили в РВК и отметили, что «ситуация не может не вызвать озабоченности и недоумения у всего инвестиционного сообщества и наших партнеров». Компания, несмотря на обыски, продолжает операционную деятельность.
Близкие к следствию источники «Коммерсанта» сообщали, что руководство компании якобы вкладывало деньги РВК в свои личные проекты. Общая сумма злоупотреблений может дотянуть до 3 млн долларов.