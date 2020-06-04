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04.06.2020 22:24
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Бывшего замминистра, главу Российской венчурной компании, увезли на допрос. Дело касается злоупотреблений полномочиями на 3 млн долларов

После обысков дома и на работе на двое суток задержан глава Российской венчурной компании (РВК) Александр Повалко. Речь идет о злоупотреблениях на миллионы долларов.

Об этом 4 июня пишет РБК, представители РВК подтвердили The Bell, что в настоящее время Повалко отвечает на вопросы следователей. По словам сотрудников компании, интересует СК деятельность фонда RVC I LP. В основе уголовного дела о злоупотреблениями полномочий лежит сделка по реинвестированию вырученных от продажи компании Soft Machines Inc. средств в американскую компанию Alion Energy Inc. «Инвестиции осуществлялись с 2012 года с соблюдением корпоративных процедур», - добавили в РВК и отметили, что «ситуация не может не вызвать озабоченности и недоумения у всего инвестиционного сообщества и наших партнеров». Компания, несмотря на обыски, продолжает операционную деятельность.

Ранее близкие к следствию источники «Коммерсанта» сообщали, что руководство компании якобы вкладывало деньги РВК в свои личные проекты. Общая сумма злоупотреблений может дотянуть до 3 млн долларов.

Повалко с 2012 года был заместителем министра образования и науки РФ, в созданную распоряжением российского правительства РВК он пришел в 2016 году. РВК является государственным «фондом фондов», который занимается инвестициями в высокотехнологичные проекты. Капитал компании превышает 30 млрд рублей.

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Комментарии (2)

kоt-obormot
"Озеро" ржет над неудачником.
killbeachtrash
Есть же у нас их "учитель" - Чубайс. Чего удивляться то . Куда не "копни" выделяют например 100, 90 % на своим структуры "пилеж"- остальное на проекты. Потому ничего и не летает и собирается руками из жжж. Ну ничего сейчас примем "поправки" и будет все ОК и с ракетами и инновационными проектами. Так и живем.
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