Бывшего замминистра, главу Российской венчурной компании, увезли на допрос. Дело касается злоупотреблений полномочиями на 3 млн долларов

После обысков дома и на работе на двое суток задержан глава Российской венчурной компании (РВК) Александр Повалко. Речь идет о злоупотреблениях на миллионы долларов.



Об этом 4 июня пишет РБК, представители РВК подтвердили The Bell, что в настоящее время Повалко отвечает на вопросы следователей. По словам сотрудников компании, интересует СК деятельность фонда RVC I LP. В основе уголовного дела о злоупотреблениями полномочий лежит сделка по реинвестированию вырученных от продажи компании Soft Machines Inc. средств в американскую компанию Alion Energy Inc. «Инвестиции осуществлялись с 2012 года с соблюдением корпоративных процедур», - добавили в РВК и отметили, что «ситуация не может не вызвать озабоченности и недоумения у всего инвестиционного сообщества и наших партнеров». Компания, несмотря на обыски, продолжает операционную деятельность.

