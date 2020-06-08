Десятилетнего мальчика избили на детской площадке в Парголово. Конфликт со старшими ребятами произошел, предположительно, из-за качелей

Полиция Выборгского района ищет молодых людей, избивших 10-летнего мальчика. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 8 июня.



По информации ведомства, вечером в воскресенье в полицию пришла 32-летняя женщина, которая рассказала, что около 21:00 на детской площадке на улице Первого Мая в поселке Парголово ее 10-летнего сына избили неизвестные, предположительно несовершеннолетние.



Очевидцы в социальных сетях писали, что конфликт произошел с более старшими ребятами из-за качелей. Якобы у нападавших были палки.

