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08.06.2020 09:19
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Десятилетнего мальчика избили на детской площадке в Парголово. Конфликт со старшими ребятами произошел, предположительно, из-за качелей

Полиция Выборгского района ищет молодых людей, избивших 10-летнего мальчика. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 8 июня.

По информации ведомства, вечером в воскресенье в полицию пришла 32-летняя женщина, которая рассказала, что около 21:00 на детской площадке на улице Первого Мая в поселке Парголово ее 10-летнего сына избили неизвестные, предположительно несовершеннолетние.

Очевидцы в социальных сетях писали, что конфликт произошел с более старшими ребятами из-за качелей. Якобы у нападавших были палки.

С травмами головы и конечностей в состоянии средней степени тяжести мальчик госпитализирован.

Полицией проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению личностей нападавших и их задержанию.

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Комментарии (10)

Cashmare
а когда детские площадки открыли для посещения?
Елена31101977
Пока в стране полный кавардак и взрослые разобраться со своим не могут, я бы ужесточила комендантский час для несовершеннолетних. Часов с 8 всех в отделение для дальнейшего разбирательства.
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