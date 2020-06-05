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05.06.2020 23:36
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В Москве за сутки умерли 58 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли 58 пациентов с COVID-19. Об этом 5 июня сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, общее количество жертв коронавируса в российской столице — 2864 человека. Напомним, по данным на утро 5 июня, в стране всего от COVID-19 умерли 5528 человек, из них 291 в Петербурге.

Летальная статистика в Северной столице в ближайшее время продолжит расти — в том числе, из-за изменения системы подсчета. В мае в Петербурге умерли на 1552 человека больше, чем за тот же период прошлого года. «Фонтанка» разбиралась в том, откуда взялась шокирующая статистика.

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Комментарии (2)

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Noisymouse
Беспокоит то, что говорят о выходе на "плато", хотя до него - как до Луны. Общие цифры заболеваемости по стране примерно стабильны, но при этом в Москве число заболевших уменьшается. А если где-то убыло - где-то прибыло. Прибывает в регионах.
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