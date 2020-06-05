В Москве за сутки умерли 58 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли 58 пациентов с COVID-19. Об этом 5 июня сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Таким образом, общее количество жертв коронавируса в российской столице — 2864 человека. Напомним, по данным на утро 5 июня, в стране всего от COVID-19 умерли 5528 человек, из них 291 в Петербурге.

