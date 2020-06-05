Конкурсы на новую маршрутную сеть Cмольный объявит в сентябре. У подрядчиков останется год на покупку автобусов
Комитет по транспорту рассчитывает объявить конкурсы на автобусные маршруты под транспортную реформу в конце сентября 2020 года. С 1 ноября заключат контракты.
О предложениях комтранса 5 июня рассказал глава ведомства Кирилл Поляков. У перевозчиков останется ровно год на то, чтобы закупить новый подвижной состав к предполагаемому сроку запуска реформы. По словам Полякова, в этот раз не будет возможности сохранить на части маршрутов старые автобусы: с 1 ноября 2021 года весь подвижной состав должен соответствовать требованиям Смольного и быть не старше 2020 года. При этом контракты предполагается заключать на 6 лет: даже если перевозчики начнут выставлять новые автобусы еще в 2020 году, они смогут выбрать период их амортизации, который составляет 7 лет.
Кроме того, Поляков рассказал о размере субсидий, которые будут предложены
перевозчикам за обслуживание льготных пассажиров. Напомним, сейчас для «Пассажиравтотранса» она составляет порядка 86 рублей за км, а для коммерческих перевозчиков — менее 50. Глава комитета заявил на примере последних объявленных аукционов, что в начальную максимальную цену контракта заложены 100 рублей. Однако до 1 ноября 2021 года уравнивать субсидии ГУПам и «коммерсантам» не предполагается.
Ранее Поляков сообщил, что предполагаемый срок реформы (хотя чиновник просит ее так не называть) — 1 ноября 2021 года.
Предполагалось, что маршрутная сеть и тарификация должны измениться с середины июля 2020-го, однако в апреле Смольный официально отложил все мероприятия, а Госдума разрешила взять отсрочку на 2 года. Действующие контракты с коммерческими перевозчиками будут продлены, если они смогут обслуживать маршруты. Если нет — их будут выставлять на аукционы.