Конкурсы на новую маршрутную сеть Cмольный объявит в сентябре. У подрядчиков останется год на покупку автобусов

Комитет по транспорту рассчитывает объявить конкурсы на автобусные маршруты под транспортную реформу в конце сентября 2020 года. С 1 ноября заключат контракты.

О предложениях комтранса 5 июня рассказал глава ведомства Кирилл Поляков. У перевозчиков останется ровно год на то, чтобы закупить новый подвижной состав к предполагаемому сроку запуска реформы. По словам Полякова, в этот раз не будет возможности сохранить на части маршрутов старые автобусы: с 1 ноября 2021 года весь подвижной состав должен соответствовать требованиям Смольного и быть не старше 2020 года. При этом контракты предполагается заключать на 6 лет: даже если перевозчики начнут выставлять новые автобусы еще в 2020 году, они смогут выбрать период их амортизации, который составляет 7 лет.