Пуля на Невском проспекте угодила в первокурсника СПбГУ. Университет просит очевидцев откликнуться
Жертвой стрельбы на Невском проспекте в Петербурге оказался 24-летний студент математико-механического факультета СПбГУ. Именно в него у дома № 137 по Невскому проспекту днём 4 июня попала резиновая пуля из травматического пистолета. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в университете.
«В настоящее время должностные лица СПбГУ взаимодействуют с представителями медицинского учреждения, куда госпитализирован обучающийся. Университет готов оказать пострадавшему всю необходимую помощь. Призываем очевидцев происшествия связаться с сотрудниками полиции и сообщить имеющуюся в вашем распоряжении информацию», — попросили в пресс-службе вуза.
По данным «Фонтанки», талантливый студент приехал в Петербург из Междуреченска. В СПбГУ он был зачислен осенью 2019 года. Судя по страничке пострадавшего «ВКонтакте», с детства он увлекается коллекционированием комиксов, любит интеллектуальные игры, а в апреле занял второе место во Всероссийском студенческом чемпионате по мафии.
Ранее мы сообщали о том, что у дома № 137 по Невскому проспекту человеку выстрелили в голову из травматического пистолета. Нападавших, по предварительным данным, было двое. Полиция занимается их розыском и устанавливает обстоятельства случившегося.