Пуля на Невском проспекте угодила в первокурсника СПбГУ. Университет просит очевидцев откликнуться

Жертвой стрельбы на Невском проспекте в Петербурге оказался 24-летний студент математико-механического факультета СПбГУ. Именно в него у дома № 137 по Невскому проспекту днём 4 июня попала резиновая пуля из травматического пистолета. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в университете.



«В настоящее время должностные лица СПбГУ взаимодействуют с представителями медицинского учреждения, куда госпитализирован обучающийся. Университет готов оказать пострадавшему всю необходимую помощь. Призываем очевидцев происшествия связаться с сотрудниками полиции и сообщить имеющуюся в вашем распоряжении информацию», — попросили в пресс-службе вуза.