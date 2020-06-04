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04.06.2020 16:59
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Пуля на Невском проспекте угодила в первокурсника СПбГУ. Университет просит очевидцев откликнуться

Жертвой стрельбы на Невском проспекте в Петербурге оказался 24-летний студент математико-механического факультета СПбГУ. Именно в него у дома № 137 по Невскому проспекту днём 4 июня попала резиновая пуля из травматического пистолета. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в университете.

«В настоящее время должностные лица СПбГУ взаимодействуют с представителями медицинского учреждения, куда госпитализирован обучающийся. Университет готов оказать пострадавшему всю необходимую помощь. Призываем очевидцев происшествия связаться с сотрудниками полиции и сообщить имеющуюся в вашем распоряжении информацию», — попросили в пресс-службе вуза.

По данным «Фонтанки», талантливый студент приехал в Петербург из Междуреченска. В СПбГУ он был зачислен осенью 2019 года. Судя по страничке пострадавшего «ВКонтакте», с детства он увлекается коллекционированием комиксов, любит интеллектуальные игры, а в апреле занял второе место во Всероссийском студенческом чемпионате по мафии.

Ранее мы сообщали о том, что у дома № 137 по Невскому проспекту человеку выстрелили в голову из травматического пистолета. Нападавших, по предварительным данным, было двое. Полиция занимается их розыском и устанавливает обстоятельства случившегося.

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Комментарии (11)

Валерий Мазнев
С тех пор как полиция занята борьбой с метателями "пластиковых стаканчиков" и прочими распространителями фейков и надругателями над газовыми горелками- стрельбой на Невском заниматься некому....Несмотря на обилие видиокамер- не найдут не кого...Импотенты!
261807311
Берия бы достойно вышел из этой ситуации.
муматор
могу ошибпться, но ставки принимаются?
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