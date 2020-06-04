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04.06.2020 08:40
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В Бруклине во время комендантского часа застрелили полицейского

В Бруклине, после введения комендантского часа из-за волнений после смерти американца Джорджа Флойда, был застрелен полицейский. Как пишет Associated Press 4 июня, офицера ранили поздним вечером накануне.

Информация о том, что именно стало причиной столкновения в одном из коммерческих кварталов, пока что не сообщается. На месте происшествия работает полиция.

Массовые в США обострили отношения граждан и правоохранителей. Неизвестные открывали по ним огонь и в центре города Сент-Луис, штат Миссури, и в Лас-Вегасе. В окрестности Вашингтона было решено перебросить военных, в Нью-Йорке и ряде других городов введён комендантский час.

Правительство обеспокоено не только протестными маршами против неравенства и произвола полиции, но и тем, что демонстрации с первых же дней переросли в массовые акты вандализма. Люди жгут флаги, бьют витрины и грабят магазины по пути.

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Комментарии (5)

DEMOMON
То ли ещё будет.
SNOW
При этом имя умершего негра звучит повсюду, а убитый полицейский - просто полицейский.
Погонщик скрепоносцев
Police officer - сотрудник полиции, именно так надо переводить на русский язык, а не "офицер полиции".
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