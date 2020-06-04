В Бруклине во время комендантского часа застрелили полицейского
В Бруклине, после введения комендантского часа из-за волнений после смерти американца Джорджа Флойда, был застрелен полицейский. Как пишет Associated Press 4 июня, офицера ранили поздним вечером накануне.
Информация о том, что именно стало причиной столкновения в одном из коммерческих кварталов, пока что не сообщается. На месте происшествия работает полиция.
Массовые в США обострили отношения граждан и правоохранителей. Неизвестные открывали по ним огонь и в центре города Сент-Луис, штат Миссури, и в Лас-Вегасе. В окрестности Вашингтона было решено перебросить военных, в Нью-Йорке и ряде других городов введён комендантский час.
Правительство обеспокоено не только протестными маршами против неравенства и произвола полиции, но и тем, что демонстрации с первых же дней переросли в массовые акты вандализма. Люди жгут флаги, бьют витрины и грабят магазины по пути.