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02.06.2020 18:57
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Во время беспорядков в Лас-Вегасе погиб один из протестующих, а офицера полиции пуля отправила в реанимацию

В разгар беспорядков в Лас-Вегасе (штат Невада) практически одновременно, но в разных частях города были подстрелены протестующий и офицер полиции. Первый скончался на месте, второй находится на волоске от смерти в реанимации.

Как сообщает 2 июня CBS News со ссылкой на заявление шерифа местной полиции Джо Ломбардо, офицер пострадал во время столкновения с толпой перед отелем Circus Circus и казино на бульваре Лас-Вегас-Стрип. По утверждению Ломбардо, в правоохранителей летели бутылки и камни, те пытались задержать нескольких людей. В этот момент раздался выстрел, один из служащих упал. Его госпитализировали и подключили к системам жизнеобеспечения в медицинском центре. Подозреваемого арестовали утром на следующий день.

Стрельба, которая привела к смерти одного из митингующих, случилась у здания федерального суда. Сообщается, что погибший достал оружие, а сотрудник полиции открыл огонь. Мужчина скончался в больнице.

Об обоих происшествиях сообщено администрации штата Невада. Ведётся расследование, но личности пострадавшего и погибшего пока не раскрываются.

Волна протестов и беспорядков началась в США после гибели Джорджа Флойда 25 мая. Он умер в реанимации после жёсткого удушающего приёма полицейского. Мужчина просил офицера ослабить хватку и говорил, что не может дышать.

Участники протестов вышли на улицы. Они скандируют слова «Я не могу дышать», «Жизнь чернокожих имеет значение», напоминают о социальном неравенстве и других случаях случаях жестокости по отношению к афроамериканцам. Мирные протесты перерастают в беспорядки, мародёры бьют витрины, забирают вещи, на улицах жгут американские флаги. Комендантский час в Нью-Йорке будет действовать до конца недели.

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