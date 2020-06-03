В окрестности Вашингтона из-за беспорядков перебросили военных. Пока они не вмешиваются
Около 1,6 тысячи военнослужащих перебросили в окрестности Вашингтона, где вспыхнули протесты в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.
«Солдаты, находящиеся на действительной службе, размещены на военных базах столичного региона, но не в самом Вашингтоне», - цитирует Хоффмана 3 июня РИА Новости со ссылкой на Reuters.
По словам представителя Пентагона, военнослужащие находятся «в состоянии повышенной боевой готовности» однако не оказывают помощь гражданским властям.
Несмотря на комендантский час, у Белого дома собрались протестующие. Сам глава Белого дома назвал в свое Twitter Вашингтон «самым безопасным местом на земле». По данным полиции американской столицы, в результате беспорядков в понедельник вечером была сожжена одна машина правоохранительных органов, пострадали двое стражей порядка, за беспорядки задержали около 300 человек.
Беспорядки в американских городах вспыхнули после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. В интернете появились кадры, на которых видно, что на мужчину надели наручники, повалили его, причем один из стражей порядка наступил ему коленом на шею.
На видео задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Позже он скончался в реанимации. Официальные результаты судмедэкспертизы подтвердили, что Флойд умер от удушения.
Четверых полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности. В Вашингтоне и других городах страны объявили комендантский час.