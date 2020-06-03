В окрестности Вашингтона из-за беспорядков перебросили военных. Пока они не вмешиваются

Около 1,6 тысячи военнослужащих перебросили в окрестности Вашингтона, где вспыхнули протесты в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда, Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

«Солдаты, находящиеся на действительной службе, размещены на военных базах столичного региона, но не в самом Вашингтоне», - цитирует Хоффмана 3 июня РИА Новости со ссылкой на Reuters.

По словам представителя Пентагона, военнослужащие находятся «в состоянии повышенной боевой готовности» однако не оказывают помощь гражданским властям.