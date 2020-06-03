За сутки коронавирусом в мире заразились больше 113 тысяч человек. Общее число заболевших превысило 6,37 миллиона

Общее число инфицированных COVID-19 по всему миру к утру 3 июня превысило 6,37 миллиона человек в 188 странах. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса.



По информации проекта, в мире заражены 6 378 237 человек. За сутки заболели более 113,3 тысячи человек. Скончались 380 251 пациента.



Наибольшее количество заболевших зафиксировано в США (1,8 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (555,3 тысячи человек), на третьем Россия (423,1 тысячи).

