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02.06.2020 22:41
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Двое байкеров пострадали за вечер в Петербурге. Столкновение на Васильевском остановило трамваи

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Информацию об аварии с тяжёлым исходом в группе «ДТП и ЧП. Петербург» около 21.30 опубликовали очевидцы. Предположительно, байкер пострадал после столкновения с белой «Шкода Рапид». Машина со знаком аварийной остановки рядом стоит прямо на трамвайных путях на Среднем проспекте В.О. Уточнить подробности произошедшего и состояние водителей в УГИБДД оперативно «Фонтанке» не смогли.

Другой гонщик вечером во вторник был сбит на Приморском шоссе в Сестрорецке. Рядом собрались несколько других мотоциклистов. «Вот точно сегодня не их вечер!», – заметил под снимками аварии один из пользователей. Обстоятельства столкновения выясняются.

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