Информацию об аварии с тяжёлым исходом в группе «ДТП и ЧП. Петербург» около 21.30 опубликовали очевидцы. Предположительно, байкер пострадал после столкновения с белой «Шкода Рапид». Машина со знаком аварийной остановки рядом стоит прямо на трамвайных путях на Среднем проспекте В.О. Уточнить подробности произошедшего и состояние водителей в УГИБДД оперативно «Фонтанке» не смогли.



Другой гонщик вечером во вторник был сбит на Приморском шоссе в Сестрорецке. Рядом собрались несколько других мотоциклистов. «Вот точно сегодня не их вечер!», – заметил под снимками аварии один из пользователей. Обстоятельства столкновения выясняются.

