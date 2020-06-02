Первые маршруты на выход. Смольный показал, от каких автобусов избавится в июле

Первый проект исключает из реестра 31 муниципальный маршрут. Если судить по действующей редакции, то список к отмене выглядит так: №№ 32, 64А, 103, К-5, К-33, К-50, К-59, К-92, К-124, К-135, К-136, К-151, К-170, К-187, К-194, К-197, К-206, К- 220А, К-250, К-251, К-252, К-268, К-281, К-296А, К-309, К-338, К-349, К-375, К-376, К-383 и К-409.

Комитет по транспорту опубликовал два проекта постановлений, которые сокращают реестр муниципальных и межрегиональных маршрутов общественного транспорта на 4 десятка. Ранее стало известно, что с лета город может недосчитаться более 60 автобусных направлений.

Второй — сокращает межрегиональный реестр на 8 позиций: №№ 148, 467, 687, К-81, К-468, К-515, К-521 и К-530.

В комитете по транспорту «Фонтанке» сообщили, что в этот перечень вошли фактически не работающие маршруты, а также те, которые закрываются по соглашению с перевозчиком или открываются с лета по заказу Ленинградской области.

Ранее стало известно, что автобусная сеть города может сократиться почти на 70 маршрутов при продлении в июле действующих договоров с перевозчиками. В комтрансе тогда говорили, что 34 относятся к неэффективным коммерческим маршрутам и дублирующим «социальный» транспорт. По еще 29 ждали пожеланий самих перевозчиков. Что касается межрегиональных, то видно, что в число отмененных вошли те направления, которые согласилась взять на себя Ленинградская область.

Напомним, в июле истекает срок действия контрактов города с коммерческими перевозчиками. Предполагалось, что к тому времени новая маршрутная сеть будет разыграна на аукционах, для чего компании должны будут обновить подвижной состав и обеспечить перевозку по регулируемому тарифу. Однако в конце апреля Смольный заявил, что переносит так называемую транспортную реформу. 22 мая Госдума приняла закон, который позволяет регионам отложить преобразования на 2 года.