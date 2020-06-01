В Петербурге защитника нелегальной торговли осудили за угрозу убийством. Он кинулся на толпу с ножом
Невский районный суд приговорил Махмадюнуса Хабирова, который устроил агрессивное выступление у станции метро «Проспект Большевиков». Решение вынесено первого июня.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга, Хабирова признали виновным в хулиганстве, угрозе убийством и умышленном повреждении имущества.
2 июля 2019 года представители общественной организации «Потребнадзор» Александр Виноградов и Юрий Савелов фиксировали у метро «Проспект Большевиков» нелегальную торговлю. Продавец фруктов Хабиров набросился на публику с ножом и криком «Убью», выхватил у Савелова телефон и разбил гаджет об асфальт. Торговец скрылся на автомобиле жены, позже был задержан.
В суде Хабиров вину признал частично. Ему назначено наказание в виде 2 лет 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.