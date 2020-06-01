В здании морга на территории больницы № 2 горел рефрижератор с телами
Спецификой стационара, с начала апреля переведенного на прием пациентов с коронавирусом, осложнялось тушение возгорания в здании морга в Учебном, 5.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании на улице Есенина, 5, где расположена городская больница
«На территории в рефрижераторе размером 2х6, высотой 3 м горел компрессор кондиционера на 3 кв. м. Пожар ликвидирован, пострадавших нет, контейнер не вскрывался», — сообщает ведомство.
Морг находится на территории стационара, но является отдельной от него организацией. Это четырехэтажное здание. Для тушения огня, как рассказывают очевидцы, сотрудники в защитных костюмах вывезли из здания рефрижератор для осмотра, а потом его увезли. В нем, по предварительной информации, находились тела пяти погибших. Причина их смерти еще устанавливается, поэтому они считаются условно ковидными.
Как писал «Доктор Питер», городская больница