FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +16
70.75р78.55р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
01.06.2020 10:09
1
Печать

В здании морга на территории больницы № 2 горел рефрижератор с телами

Спецификой стационара, с начала апреля переведенного на прием пациентов с коронавирусом, осложнялось тушение возгорания в здании морга в Учебном, 5.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании на улице Есенина, 5, где расположена городская больница № 2, поступило в 01:54.

«На территории в рефрижераторе размером 2х6, высотой 3 м горел компрессор кондиционера на 3 кв. м. Пожар ликвидирован, пострадавших нет, контейнер не вскрывался», — сообщает ведомство.

Морг находится на территории стационара, но является отдельной от него организацией. Это четырехэтажное здание. Для тушения огня, как рассказывают очевидцы, сотрудники в защитных костюмах вывезли из здания рефрижератор для осмотра, а потом его увезли. В нем, по предварительной информации, находились тела пяти погибших. Причина их смерти еще устанавливается, поэтому они считаются условно ковидными.

Как писал «Доктор Питер», городская больница № 2 одной из первых была переведена властями Петербурга на прием пациентов с подозрением на коронавирус.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Magdalina
Господи , куда мы катимся........
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний