«Не надо «интуичить». Песков рассказал, когда Путин объявит дату голосования по поправкам к Конституции

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» развеял пелену неизвестности вокруг даты голосования по Конституции, передает РИА Новости 31 мая.



«Это решение, которое принимает президент России. А вы знаете, что президент всех призывает не «интуичить», а опираться именно на четкие данные от ученых, специалистов профильных ведомств. Вот когда президент посчитает нужным, он объявит новую дату», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее Владимир Путин объявил, что парад Победы состоится 24 июня — в день проведения первого парада на Красной площади в 1945 году, а шествие «Бессмертного полка» — 26 июля, так как, по словам главы государства, раньше этой даты «мы не сможем обеспечить соблюдение социальной дистанции». 24 июня объявлен выходным днем.