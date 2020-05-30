Якутского шамана Габышева, который собирался в Москву «изгонять дьявола», признали опасным для окружающих
Врачи психоневрологического диспансера в Якутии признали шамана Александра Габышева опасным для себя и окружающих. Медики торопились с заключением.
Об этом 30 мая сообщает ТАСС со ссылкой на юриста «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова. Он отметил, что Габышев буквально накануне написал отказ от дальнейшей госпитализации, врачи тут же собрали комиссию и выдали свое заключение.
В диспансере он находится с 12 мая, куда его госпитализировали с диагностированным психиатрическим заболеванием. При этом, как утверждают адвокаты, время подачи иска в суд о принудительной госпитализации давно истекло, но диспансер собирается сделать это 1 июня.
Ранее в отношении Габышева было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Его ограничили подпиской о невыезде, затем признали невменяемым и подписку сняли.
Шаман планировал поход на Москву чтобы «изгнать дьявола», но дойти так и не смог.