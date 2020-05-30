Якутского шамана Габышева, который собирался в Москву «изгонять дьявола», признали опасным для окружающих

Врачи психоневрологического диспансера в Якутии признали шамана Александра Габышева опасным для себя и окружающих. Медики торопились с заключением.



Об этом 30 мая сообщает ТАСС со ссылкой на юриста «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова. Он отметил, что Габышев буквально накануне написал отказ от дальнейшей госпитализации, врачи тут же собрали комиссию и выдали свое заключение.



В диспансере он находится с 12 мая, куда его госпитализировали с диагностированным психиатрическим заболеванием. При этом, как утверждают адвокаты, время подачи иска в суд о принудительной госпитализации давно истекло, но диспансер собирается сделать это 1 июня.

