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30.05.2020 18:42
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Якутского шамана Габышева, который собирался в Москву «изгонять дьявола», признали опасным для окружающих

Врачи психоневрологического диспансера в Якутии признали шамана Александра Габышева опасным для себя и окружающих. Медики торопились с заключением.

Об этом 30 мая сообщает ТАСС со ссылкой на юриста «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова. Он отметил, что Габышев буквально накануне написал отказ от дальнейшей госпитализации, врачи тут же собрали комиссию и выдали свое заключение.

В диспансере он находится с 12 мая, куда его госпитализировали с диагностированным психиатрическим заболеванием. При этом, как утверждают адвокаты, время подачи иска в суд о принудительной госпитализации давно истекло, но диспансер собирается сделать это 1 июня.

Ранее в отношении Габышева было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Его ограничили подпиской о невыезде, затем признали невменяемым и подписку сняли.

Шаман планировал поход на Москву чтобы «изгнать дьявола», но дойти так и не смог.

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Комментарии (12)

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Петр Петров
хороший диагноз россиийским псевдо правителям
pavas
Шамана признали опасным для окружающих президентов.
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