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30.05.2020 16:44
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Отпуск избавил стрелявшего с балкона в Шушарах военнослужащего от надзирающего ока командования. Где он — неизвестно

Взять в руки газовый пистолет и пострелять из него на собственном балконе 28-летний житель Пушкинского района Петербурга решил во время паузы между служением Родине. Пока он не числится ни в какой воинской части, поэтому присмотреть за ним некому.

Как рассказали «Фонтанке» в Главном штабе ВМФ 30 мая, обучение для военнослужащего закончилось 9 мая, когда по всей стране проходили выпуски курсантов. Молодой человек распределён на Балтийский флот, в часть он должен прибыть в начале июня, а сейчас находится в положенном отпуске.

Командование Ленинградской военно-морской базы, где должен будет служить моряк, наблюдать за ним пока не может, по нашей информации, в списках части его нет.

«Фонтанка» запросила ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, чем руководствовалась следователь, избирая меру пресечения.

Проживающего в Шушарах военнослужащего задержали в ночь на 28 мая. По предварительной версии, вместе с приятелем он стрелял из газового пистолета на балконе своей квартиры, чем разбудил и напугал соседей, которые вызвали полицию.

Оружие с просроченной на пару месяцев лицензией конфисковали, в отношении его владельца составили протокол за стрельбу в не отведенных для этого местах, а затем возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. В качестве меры пресечения молодого человека отправили под наблюдение командования воинской части.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

terry18
лейтенант, 28 лет, только что окончивший училище - карьерист, однако.
B17S
Не понял, а причём здесь следствие ГУ, если он военнослужащий, то следствие должно вести военная прокуратура?
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