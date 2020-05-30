Отпуск избавил стрелявшего с балкона в Шушарах военнослужащего от надзирающего ока командования. Где он — неизвестно

Как рассказали «Фонтанке» в Главном штабе ВМФ 30 мая, обучение для военнослужащего закончилось 9 мая, когда по всей стране проходили выпуски курсантов. Молодой человек распределён на Балтийский флот, в часть он должен прибыть в начале июня, а сейчас находится в положенном отпуске.

Взять в руки газовый пистолет и пострелять из него на собственном балконе 28-летний житель Пушкинского района Петербурга решил во время паузы между служением Родине. Пока он не числится ни в какой воинской части, поэтому присмотреть за ним некому.

Командование Ленинградской военно-морской базы, где должен будет служить моряк, наблюдать за ним пока не может, по нашей информации, в списках части его нет.



«Фонтанка» запросила ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, чем руководствовалась следователь, избирая меру пресечения.



Проживающего в Шушарах военнослужащего задержали в ночь на 28 мая. По предварительной версии, вместе с приятелем он стрелял из газового пистолета на балконе своей квартиры, чем разбудил и напугал соседей, которые вызвали полицию.



Оружие с просроченной на пару месяцев лицензией конфисковали, в отношении его владельца составили протокол за стрельбу в не отведенных для этого местах, а затем возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. В качестве меры пресечения молодого человека отправили под наблюдение командования воинской части.

