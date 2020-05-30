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30.05.2020 14:55
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Дважды сбитая машинами четырехлетняя петербурженка вышла на дорогу из родительского автомобиля, в котором могла находиться одна

Новые подробности ДТП на Васильевском острове раскрывают обстоятельства госпитализации маленькой петербурженки, которая накануне в тяжелом состоянии была доставлена в одну из городских детских больниц. Ребенок мог попасть под автомобильные колеса после того, как остался без родительского внимания.

Как сообщалось ранее, после десяти вечера четырехлетняя девочка вышла на проезжую часть вне пешеходного перехода, где ее сбила сначала одна, а затем и вторая машина. Авария произошла в Биржевом переулке.

Как стало известно «Фонтанке» 30 мая, прежде чем выйти из автомобиля, девочка находилась там одна. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. По итогам проверки ее материалы могут быть переданы в Следственный комитет.

Автомобилистов, которые стали участниками этого ДТП, доставили в полицию. По результатам освидетельствования было установлено, что в момент аварии они были трезвы. Один из них оказался мигрантом.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Mrakobes
Девочке здоровья! Дай бог, чтобы с ней все было хорошо! Родителей, конечно, наказать.
howo
На видео НЕ Биржевой переулок.
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