Дважды сбитая машинами четырехлетняя петербурженка вышла на дорогу из родительского автомобиля, в котором могла находиться одна

Новые подробности ДТП на Васильевском острове раскрывают обстоятельства госпитализации маленькой петербурженки, которая накануне в тяжелом состоянии была доставлена в одну из городских детских больниц. Ребенок мог попасть под автомобильные колеса после того, как остался без родительского внимания.



Как сообщалось ранее, после десяти вечера четырехлетняя девочка вышла на проезжую часть вне пешеходного перехода, где ее сбила сначала одна, а затем и вторая машина. Авария произошла в Биржевом переулке.

