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30.05.2020 00:11
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У здания Биржи на стрелке Васильевского два раза подряд сбили четырехлетнюю девочку

Ребенок в возрасте четырех лет попал под колеса сразу двух автомобилей вечером 29 мая в центре Петербурга. Она вышла на дорогу вне пешеходного перехода.

Некоторые детали аварии приводит региональное управление ГИБДД. По предварительной информации, столкновение произошло в 22.20 напротив дома №1 на Биржевой площади. Девочка четырех лет вышла на проезжую часть, где ее сбил 29-летний водитель Hyundai. Тут же на нее налетел еще один водитель, 51-летний мужчина за рулем Toyota. Ребенок в тяжелом состоянии.

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Комментарии (7)

OldPerdun
Когда гулял со своими детьми - всегда находился между ребенком и проезжей частью. Переход улицы - только за руку. Как можно по другому?
lamer
Ребенок мог быть с родителями, вырвался и на дорогу.
Nafanka
Блиииииин! А родители то где?! Ребёнок спать вообще-то уже должен! Чё ж мор-то такой пошёл на 3-4-х летних?!
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