У здания Биржи на стрелке Васильевского два раза подряд сбили четырехлетнюю девочку

Ребенок в возрасте четырех лет попал под колеса сразу двух автомобилей вечером 29 мая в центре Петербурга. Она вышла на дорогу вне пешеходного перехода.



Некоторые детали аварии приводит региональное управление ГИБДД. По предварительной информации, столкновение произошло в 22.20 напротив дома №1 на Биржевой площади. Девочка четырех лет вышла на проезжую часть, где ее сбил 29-летний водитель Hyundai. Тут же на нее налетел еще один водитель, 51-летний мужчина за рулем Toyota. Ребенок в тяжелом состоянии.